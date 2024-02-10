https://ria.ru/20240210/frantsiya-1926563250.html
Во Франции расследуют массовое хищение личных данных
Во Франции расследуют массовое хищение личных данных - РИА Новости, 10.02.2024
Во Франции расследуют массовое хищение личных данных
Прокуратура Парижа начала расследование после массового хищения личных данных почти половины жителей Франции в результате кибератак на два платежных оператора... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:40
2024-02-10T11:40
2024-02-10T13:26
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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после массового хищения личных данных почти половины жителей Франции в результате кибератак на два платежных оператора медицинского страхования, пишет издание Sud Ouest. "Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование недавних кибератак на два сторонних платежных оператора Viamedis и Almerys, возможно самых массивных, зафиксированных во Франции на настоящий день", — говорится в публикации.Пострадавшие компании подали жалобы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по факту взлома системы данных, мошеннического сбора информации и сокрытия преступления, уточняет издание. В результате взлома утекли данные более 33 миллионов французов. Речь идет о таких сведениях, как дата рождения, гражданское состояние, номер социального страхования, название компании, предоставляющей медицинское страхование, и условия контракта. Но банковских реквизитов, медицинских сведений о человеке, номеров телефонов среди них не было, поэтому похищенная информация не имеет практической ценности на черном рынке. Тем не менее преступники смогут проводить фишинговые атаки, поскольку будут располагать данными, которые заставят жертву поверить в правдоподобность аферы, отмечает Sud Ouest.
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франция, париж, в мире
Во Франции расследуют массовое хищение личных данных
Прокуратура Парижа расследует хищение личных данных половины французов
ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости.
Прокуратура Парижа начала расследование после массового хищения личных данных почти половины жителей Франции в результате кибератак на два платежных оператора медицинского страхования, пишет издание Sud Ouest
.
«
"Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование недавних кибератак на два сторонних платежных оператора Viamedis и Almerys, возможно самых массивных, зафиксированных во Франции на настоящий день", — говорится в публикации.
Пострадавшие компании подали жалобы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по факту взлома системы данных, мошеннического сбора информации и сокрытия преступления, уточняет издание.
В результате взлома утекли данные более 33 миллионов французов. Речь идет о таких сведениях, как дата рождения, гражданское состояние, номер социального страхования, название компании, предоставляющей медицинское страхование, и условия контракта.
Но банковских реквизитов, медицинских сведений о человеке, номеров телефонов среди них не было, поэтому похищенная информация не имеет практической ценности на черном рынке. Тем не менее преступники смогут проводить фишинговые атаки, поскольку будут располагать данными, которые заставят жертву поверить в правдоподобность аферы, отмечает Sud Ouest.
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