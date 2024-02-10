https://ria.ru/20240210/frantsiya-1926563250.html

Во Франции расследуют массовое хищение личных данных

Во Франции расследуют массовое хищение личных данных - РИА Новости, 10.02.2024

Во Франции расследуют массовое хищение личных данных

Прокуратура Парижа начала расследование после массового хищения личных данных почти половины жителей Франции в результате кибератак на два платежных оператора... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:40

2024-02-10T11:40

2024-02-10T13:26

франция

париж

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после массового хищения личных данных почти половины жителей Франции в результате кибератак на два платежных оператора медицинского страхования, пишет издание Sud Ouest. "Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование недавних кибератак на два сторонних платежных оператора Viamedis и Almerys, возможно самых массивных, зафиксированных во Франции на настоящий день", — говорится в публикации.Пострадавшие компании подали жалобы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по факту взлома системы данных, мошеннического сбора информации и сокрытия преступления, уточняет издание. В результате взлома утекли данные более 33 миллионов французов. Речь идет о таких сведениях, как дата рождения, гражданское состояние, номер социального страхования, название компании, предоставляющей медицинское страхование, и условия контракта. Но банковских реквизитов, медицинских сведений о человеке, номеров телефонов среди них не было, поэтому похищенная информация не имеет практической ценности на черном рынке. Тем не менее преступники смогут проводить фишинговые атаки, поскольку будут располагать данными, которые заставят жертву поверить в правдоподобность аферы, отмечает Sud Ouest.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925727458.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, в мире