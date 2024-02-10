https://ria.ru/20240210/dostoyanie-1926601549.html
Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния
Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния - РИА Новости, 10.02.2024
Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:22
2024-02-10T17:22
2024-02-10T17:22
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемую концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года", - говорится в распоряжении. Как уточняется, Минкультуры России поручено в срок шести месяцев разработать и внести кабмин проект плана мероприятий на 2024-2026 годы.
https://ria.ru/20240131/putin-1924621593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, михаил мишустин, россия, правительство рф
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния
Утверждена концепция сохранения и развития этнокультурного достояния до 2030 г