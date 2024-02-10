https://ria.ru/20240210/dostoyanie-1926601549.html

Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния

Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния - РИА Новости, 10.02.2024

Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:22

2024-02-10T17:22

2024-02-10T17:22

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемую концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года", - говорится в распоряжении. Как уточняется, Минкультуры России поручено в срок шести месяцев разработать и внести кабмин проект плана мероприятий на 2024-2026 годы.

https://ria.ru/20240131/putin-1924621593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, михаил мишустин, россия, правительство рф