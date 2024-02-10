https://ria.ru/20240210/domogatelstva-1926530941.html

ЦРУ уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства, пишут СМИ

ЦРУ уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

ЦРУ уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) уволило сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T04:43

2024-02-10T04:43

2024-02-10T04:43

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) уволило сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги, сообщает телеканал NBC. "Центральное разведывательное управление уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги… и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить ее от подачи заявления о возбуждении уголовного дела", - указывает телеканал. Адвокат бывшей сотрудницы разведслужбы назвал увольнение незаконной попыткой ЦРУ отомстить женщине за огласку домогательств и привлечение излишнего внимания со стороны контролирующего органа и конгресса. В то же время в ЦРУ опровергли эти обвинения, заявив, что сотрудница провалила программу подготовки агентов под прикрытием, из-за чего и была уволена. Согласно телеканалу, после того как неназванная сотрудница выдвинула обвинения в домогательствах и обвиненный коллега был осужден, по меньшей мере еще два десятка сотрудников спецслужбы заявили, что подвергались домогательствам на работе в ЦРУ.

https://ria.ru/20230916/muzh-1896751648.html

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в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша