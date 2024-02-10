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МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины - РИА Новости, 10.02.2024
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16:59 10.02.2024 (обновлено: 17:28 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/dogovor-1926598279.html
МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины
МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины - РИА Новости, 10.02.2024
МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины
Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:59
2024-02-10T17:28
украина
россия
в мире
мария захарова
москва
департамент городского имущества
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. "Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины", — сказала она.Российская сторона проинформировала об этом киевские власти, уточнила дипломат.Как отметила Захарова, любые подобные враждебные шаги со стороны режима Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа Москвы.О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
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украина, россия, в мире, мария захарова, москва, департамент городского имущества, владимир зеленский, киев
Украина, Россия, В мире, Мария Захарова, Москва, Департамент городского имущества, Владимир Зеленский, Киев
МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины

Захарова: РФ прекратила договоры аренды на участки для посольства Украины

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины", — сказала она.
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Российская сторона проинформировала об этом киевские власти, уточнила дипломат.
Как отметила Захарова, любые подобные враждебные шаги со стороны режима Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа Москвы.
О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
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УкраинаРоссияВ миреМария ЗахароваМоскваДепартамент городского имуществаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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