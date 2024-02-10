https://ria.ru/20240210/diplomaty-1926519963.html
Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов
Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов - РИА Новости, 10.02.2024
Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов
Благодаря усилиям российских дипломатов удается не только противостоять попыткам изолировать Россию, но и вывести на качественно новый уровень ее отношения с... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:10
2024-02-10T00:10
2024-02-10T00:10
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Благодаря усилиям российских дипломатов удается не только противостоять попыткам изолировать Россию, но и вывести на качественно новый уровень ее отношения с конструктивно настроенными странами глобального Юга и Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во многом благодаря дипломатическим усилиям удается не только купировать попытки международной изоляции нашей страны, но и выводить на качественно новый уровень отношения с теми государствами, которые проявляют конструктивный интерес к взаимодействию с Россией", - сказал Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника. По словам министра, речь идет прежде всего о партнерах в ближайшем зарубежье, странах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, и в более широком плане – на пространстве глобального Юга и Востока. Лавров подчеркнул, что российские дипломатические работники твердо уверены в правильности курса, определяемого президентом РФ Владимиром Путиным. "Уже скоро, буквально через месяц, вся Россия будет выбирать главу государства. В непростой исторический момент, который переживает страна, каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг. Уверен, что все наши загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом. Все необходимые для этого шаги предпринимаются", - заявил глава российского МИД. Он добавил, что в настоящее время против России ведется кампания по демонизации, совершаются личные нападки на дипломатов. "Так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников. Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии", - сказал Лавров. Лавров рассказал о советском министре Вячеславе Молотове, который в ответ на вопрос, почему его так сильно ругали в западных СМИ, метко заметил: "Было бы хуже, если бы хвалили". "Этим надо руководствоваться и сейчас", - подчеркнул Лавров. Он пожелал российским дипломатам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества. "Хотел бы еще раз поздравить с Днем дипломатического работника всех вас, членов ваших семей, родных и близких, разделяющих бремя вашей профессиональной деятельности. Отдельно хочу сказать добрые слова в адрес ветеранов дипломатической службы, наставников молодежи: радует, что многие из вас по-прежнему в строю и продолжают вносить свою лепту в общее дело", - сказал министр.
https://ria.ru/20240208/antonov-1926268763.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, вячеслав молотов, снг, в мире
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Вячеслав Молотов, СНГ, В мире
Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов
Лавров: благодаря дипломатам Россия противостоит изоляции и развивает отношения
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Благодаря усилиям российских дипломатов удается не только противостоять попыткам изолировать Россию, но и вывести на качественно новый уровень ее отношения с конструктивно настроенными странами глобального Юга и Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Во многом благодаря дипломатическим усилиям удается не только купировать попытки международной изоляции нашей страны, но и выводить на качественно новый уровень отношения с теми государствами, которые проявляют конструктивный интерес к взаимодействию с Россией", - сказал Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника.
По словам министра, речь идет прежде всего о партнерах в ближайшем зарубежье, странах ЕАЭС
, ОДКБ
, СНГ
, ШОС
и БРИКС
, и в более широком плане – на пространстве глобального Юга и Востока.
Лавров подчеркнул, что российские дипломатические работники твердо уверены в правильности курса, определяемого президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Уже скоро, буквально через месяц, вся Россия будет выбирать главу государства. В непростой исторический момент, который переживает страна, каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг. Уверен, что все наши загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом. Все необходимые для этого шаги предпринимаются", - заявил глава российского МИД.
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Он добавил, что в настоящее время против России ведется кампания по демонизации, совершаются личные нападки на дипломатов.
"Так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников. Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии", - сказал Лавров.
Лавров рассказал о советском министре Вячеславе Молотове
, который в ответ на вопрос, почему его так сильно ругали в западных СМИ, метко заметил: "Было бы хуже, если бы хвалили".
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"Этим надо руководствоваться и сейчас", - подчеркнул Лавров.
Он пожелал российским дипломатам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества.
"Хотел бы еще раз поздравить с Днем дипломатического работника всех вас, членов ваших семей, родных и близких, разделяющих бремя вашей профессиональной деятельности. Отдельно хочу сказать добрые слова в адрес ветеранов дипломатической службы, наставников молодежи: радует, что многие из вас по-прежнему в строю и продолжают вносить свою лепту в общее дело", - сказал министр.
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