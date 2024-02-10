https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html

Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД

Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД - РИА Новости, 10.02.2024

Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД

Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:02

2024-02-10T10:02

2024-02-10T10:02

политика

россия

владимир путин

снг

евразийское экономическое сообщество

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток Запада добиться изоляции России и подорвать безопасность страны перед ведомством стоят особенно ответственные задачи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля. "Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи", - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что приоритетом для РФ остается развитие сотрудничества с СНГ, наращивание интеграции по линии Евразийского экономического сообщества, упрочение связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством РФ в СНГ и в расширившемся БРИКС. По словам Путина, сейчас особенно востребована работа по сплочению Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом и популяризации русского языка, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. "Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно", - добавил президент.

https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html

https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, снг, евразийское экономическое сообщество, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)