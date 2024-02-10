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Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД - РИА Новости, 10.02.2024
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10:02 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД - РИА Новости, 10.02.2024
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД
Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:02
2024-02-10T10:02
политика
россия
владимир путин
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евразийское экономическое сообщество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток Запада добиться изоляции России и подорвать безопасность страны перед ведомством стоят особенно ответственные задачи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля. "Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи", - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что приоритетом для РФ остается развитие сотрудничества с СНГ, наращивание интеграции по линии Евразийского экономического сообщества, упрочение связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством РФ в СНГ и в расширившемся БРИКС. По словам Путина, сейчас особенно востребована работа по сплочению Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом и популяризации русского языка, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. "Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
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политика, россия, владимир путин, снг, евразийское экономическое сообщество, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, СНГ, Евразийское экономическое сообщество, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД

Путин назвал приоритетом развитие сотрудничества РФ с дружественными странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток Запада добиться изоляции России и подорвать безопасность страны перед ведомством стоят особенно ответственные задачи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Дипломатические работники - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
День дипломатического работника в РФ
Вчера, 01:01
День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.
"Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что приоритетом для РФ остается развитие сотрудничества с СНГ, наращивание интеграции по линии Евразийского экономического сообщества, упрочение связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством РФ в СНГ и в расширившемся БРИКС.
По словам Путина, сейчас особенно востребована работа по сплочению Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом и популяризации русского языка, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.
"Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно", - добавил президент.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником
Вчера, 09:41
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСНГЕвразийское экономическое сообществоОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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