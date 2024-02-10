https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД - РИА Новости, 10.02.2024
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД
Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:02
2024-02-10T10:02
2024-02-10T10:02
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток Запада добиться изоляции России и подорвать безопасность страны перед ведомством стоят особенно ответственные задачи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля. "Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи", - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что приоритетом для РФ остается развитие сотрудничества с СНГ, наращивание интеграции по линии Евразийского экономического сообщества, упрочение связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством РФ в СНГ и в расширившемся БРИКС. По словам Путина, сейчас особенно востребована работа по сплочению Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом и популяризации русского языка, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. "Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, снг, евразийское экономическое сообщество, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, СНГ, Евразийское экономическое сообщество, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД
Путин назвал приоритетом развитие сотрудничества РФ с дружественными странами
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме
сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника и подчеркнул, что в условиях попыток Запада добиться изоляции России и подорвать безопасность страны перед ведомством стоят особенно ответственные задачи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День дипломатического работника в РФ
День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.
"Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что приоритетом для РФ остается развитие сотрудничества с СНГ
, наращивание интеграции по линии Евразийского экономического сообщества
, упрочение связей в ОДКБ
и Союзном государстве. Кроме того, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством РФ в СНГ и в расширившемся БРИКС
.
По словам Путина, сейчас особенно востребована работа по сплочению Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом и популяризации русского языка, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.
"Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно", - добавил президент.
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником