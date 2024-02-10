https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html

Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником

Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником - РИА Новости, 10.02.2024

Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин на сайте правительства поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником, отметив, что для... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:41

2024-02-10T09:41

2024-02-10T15:03

россия

снг

брикс

политика

михаил мишустин

евразийский экономический союз

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на сайте правительства поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником, отметив, что для ведомства важно обеспечить углубление евразийской интеграции и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. <...> Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", — говорится в поздравлении на сайте кабмина.Мишустин подчеркнул, что сейчас в стране приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Кроме того, востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом.По его словам, необходимо добиваться обеспечения прав граждан России и соотечественников за рубежом, развивать международные гуманитарные и научные обмены, укреплять позиции русского языка и культуры в мире.Премьер-министр отметил, что российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открывает новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив."Убежден, что коллектив министерства иностранных дел, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины", — добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html

https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, снг, брикс, политика, михаил мишустин, евразийский экономический союз, владимир путин