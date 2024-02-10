https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником - РИА Новости, 10.02.2024
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин на сайте правительства поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником, отметив, что для... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:41
2024-02-10T09:41
2024-02-10T15:03
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на сайте правительства поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником, отметив, что для ведомства важно обеспечить углубление евразийской интеграции и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля."От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. <...> Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", — говорится в поздравлении на сайте кабмина.Мишустин подчеркнул, что сейчас в стране приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Кроме того, востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом.По его словам, необходимо добиваться обеспечения прав граждан России и соотечественников за рубежом, развивать международные гуманитарные и научные обмены, укреплять позиции русского языка и культуры в мире.Премьер-министр отметил, что российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открывает новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив."Убежден, что коллектив министерства иностранных дел, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины", — добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, брикс, политика, михаил мишустин, евразийский экономический союз, владимир путин
Россия, СНГ, БРИКС, Политика, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником
Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на сайте
правительства поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником, отметив, что для ведомства важно обеспечить углубление евразийской интеграции и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.
День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.
День дипломатического работника в РФ
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. <...> Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза
и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", — говорится в поздравлении на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что сейчас в стране приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Кроме того, востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом.
По его словам, необходимо добиваться обеспечения прав граждан России и соотечественников за рубежом, развивать международные гуманитарные и научные обмены, укреплять позиции русского языка и культуры в мире.
Премьер-министр отметил, что российское председательство в органах СНГ
и БРИКС
в 2024 году открывает новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив.
"Убежден, что коллектив министерства иностранных дел, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины", — добавил Мишустин.
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД