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Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2024
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09:09 10.02.2024 (обновлено: 10:51 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926545300.html
Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2024
Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:09
2024-02-10T10:51
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля."Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... Отечественная дипломатия призвана... всемерно способствовать консолидации мирового большинства - стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что дипломатия России также призвана вносить вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях.
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин
Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент России Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.
«
"Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... Отечественная дипломатия призвана... всемерно способствовать консолидации мирового большинства - стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что дипломатия России также призвана вносить вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях.
Дипломатические работники - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
День дипломатического работника в РФ
Вчера, 01:01
 
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