Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.
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"Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... Отечественная дипломатия призвана... всемерно способствовать консолидации мирового большинства - стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что дипломатия России также призвана вносить вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях.