https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926545300.html

Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2024

Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:09

2024-02-10T09:09

2024-02-10T10:51

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля."Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня дипломатического работника... Отечественная дипломатия призвана... всемерно способствовать консолидации мирового большинства - стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что дипломатия России также призвана вносить вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях.

https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин