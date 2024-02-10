https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html

В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата

В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата - РИА Новости, 10.02.2024

В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:43

2024-02-10T13:43

2024-02-10T14:02

россия

александр яковенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дипломатическая академия мид рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат.10 февраля в России отмечается День дипломата. "Дипломатическая академия в своей деятельности исходит из того, что главным качеством молодых дипломатов, как и всех предшествующих поколений нашей дипломатии, является патриотизм, готовность и умение стоять на страже национальных интересов своей страны", - сказал Яковенко. Он считает, что "это чувство должно присутствовать вне зависимости от международных обстоятельств". "Другим определяющим качеством молодых дипломатов в условиях противостояния западной гегемонии, несомненно, служит высокий профессионализм, включая глубокое знание истории, а также наше видение современного мира и то, как политическое руководство определяет интересы страны, включая Концепцию внешней политики РФ, утвержденную президентом Владимиром Путиным в марте прошлого года", - добавил он. Ректор Дипломатической академии считает, что "молодым дипломатам следует четко разбираться в кризисных региональных и мировых ситуациях, уметь их анализировать, находить язык общения с влиятельными представителями общественности, экспертных и, по возможности, политических кругов стран пребывания, доводить до сведения собеседников позиции Москвы по всему кругу интересующих нас вопросов и умело их отстаивать". "Молодежи также важно ориентироваться в происходящем в самой России, использовать в своей работе современные информационные технологии и инструменты", - заключил Яковенко. Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>

https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html

https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр яковенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дипломатическая академия мид рф