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В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата - РИА Новости, 10.02.2024
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13:43 10.02.2024 (обновлено: 14:02 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата - РИА Новости, 10.02.2024
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:43
2024-02-10T14:02
россия
александр яковенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дипломатическая академия мид рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат.10 февраля в России отмечается День дипломата. "Дипломатическая академия в своей деятельности исходит из того, что главным качеством молодых дипломатов, как и всех предшествующих поколений нашей дипломатии, является патриотизм, готовность и умение стоять на страже национальных интересов своей страны", - сказал Яковенко. Он считает, что "это чувство должно присутствовать вне зависимости от международных обстоятельств". "Другим определяющим качеством молодых дипломатов в условиях противостояния западной гегемонии, несомненно, служит высокий профессионализм, включая глубокое знание истории, а также наше видение современного мира и то, как политическое руководство определяет интересы страны, включая Концепцию внешней политики РФ, утвержденную президентом Владимиром Путиным в марте прошлого года", - добавил он. Ректор Дипломатической академии считает, что "молодым дипломатам следует четко разбираться в кризисных региональных и мировых ситуациях, уметь их анализировать, находить язык общения с влиятельными представителями общественности, экспертных и, по возможности, политических кругов стран пребывания, доводить до сведения собеседников позиции Москвы по всему кругу интересующих нас вопросов и умело их отстаивать". "Молодежи также важно ориентироваться в происходящем в самой России, использовать в своей работе современные информационные технологии и инструменты", - заключил Яковенко. Читайте полный текст интервью Александра Яковенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html
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россия, александр яковенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дипломатическая академия мид рф
Россия, Александр Яковенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дипломатическая академия МИД РФ
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата

Яковенко назвал патриотизм главным качеством молодого дипломата

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Дипломатической академии МИД России
Вывеска на здании Дипломатической академии МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат.
10 февраля в России отмечается День дипломата.
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День дипломатического работника в РФ
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"Дипломатическая академия в своей деятельности исходит из того, что главным качеством молодых дипломатов, как и всех предшествующих поколений нашей дипломатии, является патриотизм, готовность и умение стоять на страже национальных интересов своей страны", - сказал Яковенко. Он считает, что "это чувство должно присутствовать вне зависимости от международных обстоятельств".
«
"Другим определяющим качеством молодых дипломатов в условиях противостояния западной гегемонии, несомненно, служит высокий профессионализм, включая глубокое знание истории, а также наше видение современного мира и то, как политическое руководство определяет интересы страны, включая Концепцию внешней политики РФ, утвержденную президентом Владимиром Путиным в марте прошлого года", - добавил он.
Ректор Дипломатической академии считает, что "молодым дипломатам следует четко разбираться в кризисных региональных и мировых ситуациях, уметь их анализировать, находить язык общения с влиятельными представителями общественности, экспертных и, по возможности, политических кругов стран пребывания, доводить до сведения собеседников позиции Москвы по всему кругу интересующих нас вопросов и умело их отстаивать".
"Молодежи также важно ориентироваться в происходящем в самой России, использовать в своей работе современные информационные технологии и инструменты", - заключил Яковенко.
Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>
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РоссияАлександр ЯковенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дипломатическая академия МИД РФ
 
 
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