https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата - РИА Новости, 10.02.2024
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:43
2024-02-10T13:43
2024-02-10T14:02
россия
александр яковенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дипломатическая академия мид рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564621551_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_e5b85ae92c086f495952f5c6c02cd5b4.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат.10 февраля в России отмечается День дипломата. "Дипломатическая академия в своей деятельности исходит из того, что главным качеством молодых дипломатов, как и всех предшествующих поколений нашей дипломатии, является патриотизм, готовность и умение стоять на страже национальных интересов своей страны", - сказал Яковенко. Он считает, что "это чувство должно присутствовать вне зависимости от международных обстоятельств". "Другим определяющим качеством молодых дипломатов в условиях противостояния западной гегемонии, несомненно, служит высокий профессионализм, включая глубокое знание истории, а также наше видение современного мира и то, как политическое руководство определяет интересы страны, включая Концепцию внешней политики РФ, утвержденную президентом Владимиром Путиным в марте прошлого года", - добавил он. Ректор Дипломатической академии считает, что "молодым дипломатам следует четко разбираться в кризисных региональных и мировых ситуациях, уметь их анализировать, находить язык общения с влиятельными представителями общественности, экспертных и, по возможности, политических кругов стран пребывания, доводить до сведения собеседников позиции Москвы по всему кругу интересующих нас вопросов и умело их отстаивать". "Молодежи также важно ориентироваться в происходящем в самой России, использовать в своей работе современные информационные технологии и инструменты", - заключил Яковенко. Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>
https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926552385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564621551_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_216e082cb887f51e24d10dc1036f0981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр яковенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дипломатическая академия мид рф
Россия, Александр Яковенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дипломатическая академия МИД РФ
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
Яковенко назвал патриотизм главным качеством молодого дипломата
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко рассказал РИА Новости, каким главным качеством должен обладать молодой дипломат.
10 февраля в России отмечается День дипломата.
День дипломатического работника в РФ
"Дипломатическая академия в своей деятельности исходит из того, что главным качеством молодых дипломатов, как и всех предшествующих поколений нашей дипломатии, является патриотизм, готовность и умение стоять на страже национальных интересов своей страны", - сказал Яковенко. Он считает, что "это чувство должно присутствовать вне зависимости от международных обстоятельств".
«
"Другим определяющим качеством молодых дипломатов в условиях противостояния западной гегемонии, несомненно, служит высокий профессионализм, включая глубокое знание истории, а также наше видение современного мира и то, как политическое руководство определяет интересы страны, включая Концепцию внешней политики РФ, утвержденную президентом Владимиром Путиным в марте прошлого года", - добавил он.
Ректор Дипломатической академии считает, что "молодым дипломатам следует четко разбираться в кризисных региональных и мировых ситуациях, уметь их анализировать, находить язык общения с влиятельными представителями общественности, экспертных и, по возможности, политических кругов стран пребывания, доводить до сведения собеседников позиции Москвы по всему кругу интересующих нас вопросов и умело их отстаивать".
"Молодежи также важно ориентироваться в происходящем в самой России, использовать в своей работе современные информационные технологии и инструменты", - заключил Яковенко.
Путин в День дипработника рассказал о задачах, поставленных перед МИД