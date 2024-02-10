https://ria.ru/20240210/delo-1926585480.html
Главе СК доложат о расследовании дела об избиении бойца СВО на Ставрополье
Главе СК доложат о расследовании дела об избиении бойца СВО на Ставрополье - РИА Новости, 10.02.2024
Главе СК доложат о расследовании дела об избиении бойца СВО на Ставрополье
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об избиении участника СВО в ходе драки в городе... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:10
2024-02-10T15:10
2024-02-10T15:10
происшествия
россия
ставропольский край
невинномысск
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ПЯТИГОРСК, 10 фев — РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об избиении участника СВО в ходе драки в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщает Telegram-канал СК России. Ранее сообщалось, что следователями Ставропольского края расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство", возбужденное по факту конфликта в одном из заведений общественного питания в городе Невинномысске, в ходе которого причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ставропольскому краю Иванову И.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, россия, ставропольский край, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Невинномысск, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Главе СК доложат о расследовании дела об избиении бойца СВО на Ставрополье
Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении участника СВО на Ставрополье