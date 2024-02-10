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Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию - РИА Новости, 10.02.2024
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15:16 10.02.2024 (обновлено: 15:17 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/delegatsiya-1926585871.html
Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию
Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию - РИА Новости, 10.02.2024
Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию
Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:16
2024-02-10T15:17
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пхеньян
дальний восток
владимир путин
ким чен ын
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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что делегация технологов в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию 9 февраля. "Делегация сельскохозяйственных технологов под руководством товарища Ким Гван Ука, директора Института сельскохозяйственных наук, отправилась из Пхеньяна в Россию 9 февраля", — сообщает ЦТАК. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал развитие отношений в сельском хозяйстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у сотрудничества в этой сфере "перспективы неплохие". В том же месяце министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков заявил, что Дальневосточный федеральный округ РФ и КНДР могут сотрудничать в области поставок продукции сельского хозяйства, подготовке специалистов, строительстве.
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россия, пхеньян, дальний восток, владимир путин, ким чен ын, алексей чекунков, в мире
Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Алексей Чекунков, В мире
Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию

ЦТАК: делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Сообщается, что делегация технологов в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию 9 февраля.
«
"Делегация сельскохозяйственных технологов под руководством товарища Ким Гван Ука, директора Института сельскохозяйственных наук, отправилась из Пхеньяна в Россию 9 февраля", — сообщает ЦТАК.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал развитие отношений в сельском хозяйстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у сотрудничества в этой сфере "перспективы неплохие".
В том же месяце министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков заявил, что Дальневосточный федеральный округ РФ и КНДР могут сотрудничать в области поставок продукции сельского хозяйства, подготовке специалистов, строительстве.
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