https://ria.ru/20240210/delegatsiya-1926585871.html

Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию

Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию - РИА Новости, 10.02.2024

Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию

Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:16

2024-02-10T15:16

2024-02-10T15:17

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пхеньян

дальний восток

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ким чен ын

алексей чекунков

в мире

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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что делегация технологов в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию 9 февраля. "Делегация сельскохозяйственных технологов под руководством товарища Ким Гван Ука, директора Института сельскохозяйственных наук, отправилась из Пхеньяна в Россию 9 февраля", — сообщает ЦТАК. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал развитие отношений в сельском хозяйстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у сотрудничества в этой сфере "перспективы неплохие". В том же месяце министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков заявил, что Дальневосточный федеральный округ РФ и КНДР могут сотрудничать в области поставок продукции сельского хозяйства, подготовке специалистов, строительстве.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, дальний восток, владимир путин, ким чен ын, алексей чекунков, в мире