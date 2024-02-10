https://ria.ru/20240210/deklaratsiya-1926531518.html

"Давайте вернемся". На Украине потребовали сделать шаг навстречу России

"Давайте вернемся". На Украине потребовали сделать шаг навстречу России - РИА Новости, 10.02.2024

"Давайте вернемся". На Украине потребовали сделать шаг навстречу России

Украинским политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира на Украине, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:05

2024-02-10T05:05

2024-02-10T05:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вадим карасев

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинским политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира на Украине, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства", — считает аналитик.По мнению Карасева, киевское руководство не может одновременно рассчитывать и на сохранение своего государства, и на членство в западном военном блоке. Политолог предложил украинским политикам вспомнить о том, на каких условиях начиналась история современной Украины."Давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости. <...> А там что написано: «Внеблоковый, нейтральный статус»", — напомнил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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в мире, украина, россия, вадим карасев