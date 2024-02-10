https://ria.ru/20240210/buddizm-1926578562.html

Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года

Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года - РИА Новости, 10.02.2024

Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:23

2024-02-10T14:23

2024-02-10T14:23

религия

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вячеслав володин

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буддизм

религия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю. "Поздравляю всех буддистов России с началом Нового года по лунному календарю… Светлый праздник Сагаалган на протяжении веков объединяет народы, исповедующие буддизм. Символизирует пробуждение природы, обновление, надежду на добрые перемены", - приводит слова Володина сайт Госдумы. Российские буддисты бережно сохраняют свои традиции и самобытную культуру, вносят вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, отметил председатель ГД."Многое делают для нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю счастья и всего наилучшего", - также сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20240210/buddiyskie-1926472831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф, буддизм, религия