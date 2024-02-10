Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года
Володин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчастники ритуальных молебнов на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
Участники ритуальных молебнов на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю.
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"Поздравляю всех буддистов России с началом Нового года по лунному календарю… Светлый праздник Сагаалган на протяжении веков объединяет народы, исповедующие буддизм. Символизирует пробуждение природы, обновление, надежду на добрые перемены", - приводит слова Володина сайт Госдумы.
Российские буддисты бережно сохраняют свои традиции и самобытную культуру, вносят вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, отметил председатель ГД.
"Многое делают для нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю счастья и всего наилучшего", - также сообщил парламентарий.