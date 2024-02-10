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Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года - РИА Новости, 10.02.2024
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Религия
 
14:23 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/buddizm-1926578562.html
Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года
Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года - РИА Новости, 10.02.2024
Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:23
2024-02-10T14:23
религия
россия
вячеслав володин
госдума рф
буддизм
религия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю. "Поздравляю всех буддистов России с началом Нового года по лунному календарю… Светлый праздник Сагаалган на протяжении веков объединяет народы, исповедующие буддизм. Символизирует пробуждение природы, обновление, надежду на добрые перемены", - приводит слова Володина сайт Госдумы. Российские буддисты бережно сохраняют свои традиции и самобытную культуру, вносят вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, отметил председатель ГД."Многое делают для нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю счастья и всего наилучшего", - также сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20240210/buddiyskie-1926472831.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, буддизм, религия
Религия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Буддизм, Религия
Володин поздравил российских буддистов с началом Нового года

Володин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчастники ритуальных молебнов на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
Участники ритуальных молебнов на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участники ритуальных молебнов на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на сайте ГД поздравил буддистов России с началом Нового года по лунному календарю.
«
"Поздравляю всех буддистов России с началом Нового года по лунному календарю… Светлый праздник Сагаалган на протяжении веков объединяет народы, исповедующие буддизм. Символизирует пробуждение природы, обновление, надежду на добрые перемены", - приводит слова Володина сайт Госдумы.
Российские буддисты бережно сохраняют свои традиции и самобытную культуру, вносят вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, отметил председатель ГД.
"Многое делают для нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю счастья и всего наилучшего", - также сообщил парламентарий.
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