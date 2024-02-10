https://ria.ru/20240210/buddiyskie-1926472831.html

"Переход на новый уровень". Что буддийские монахи предрекли России

"Переход на новый уровень". Что буддийские монахи предрекли России - РИА Новости, 10.02.2024

"Переход на новый уровень". Что буддийские монахи предрекли России

У буддистов наступает новогодняя пора — Сагаалган. Считается, что две недели празднования покажут, какими будут следующие 12 месяцев. Поэтому монахи стараются... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:00

2024-02-10T08:00

2024-02-10T08:03

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. У буддистов наступает новогодняя пора — Сагаалган. Считается, что две недели празднования покажут, какими будут следующие 12 месяцев. Поэтому монахи стараются предсказать грядущие события. О том, чего ждать в 2024-м, — в материале РИА Новости."Ради этого и живем"Согласно буддийским представлениям, каждому году соответствуют свой символ — одно из 12 животных, а также определенная природная стихия: вода, огонь, земля, металл или дерево. Прошлый раз властвовал Водяной Кролик.Год назад замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев по просьбе РИА Новости дал прогноз на 2023-й. "Кролик — тихое и мирное животное, — рассказал он. — Это говорит о стабилизации во всех сферах жизни. Он благоприятствует всевозможным соединениям — как в узком, семейном, так и в больших масштабах".И предсказание сбылось. "В некотором смысле наступило условное спокойствие, несмотря на множество серьезных событий, происходящих в мире. Все они противоречивые. Но постепенно их поток утихомирился", — отмечает духовный лидер сейчас. Появилась стабильность, даже некоторая уверенность в завтрашнем дне.И это, добавляет лама, напрямую связано с наступающим годом. Что на первый взгляд довольно противоречиво, ведь в 2024-м вместо маленького безобидного Кролика на арену выходит Дракон.У разных восточных народов его именуют либо зеленым, либо синим. Принципиальной разницы нет: в переводах это один и тот же цвет. И связан он прежде всего с деревом, зеленью — еще одной характеристикой мифического зверя."Дерево в первую очередь означает развитие. Но все зависит от того, в каком направлении. Здесь ключевую роль сыграет то, как люди будут выстраивать свою жизнь, конкретные ее аспекты в зависимости от смены событий", — рассказывает лама.Конечно, в год Дракона в мире могут происходить масштабные изменения, стихийные бедствия. Поэтому для человека "так важно правильно к ним подготовиться". Именно это и обеспечил Кролик."Подготовительный этап пройден. И теперь можно двигаться дальше. То есть переходить на новый уровень", — поясняет духовный лидер.Тем более что не так давно, в 2020-м, начался новый 60-летний цикл (по числу животных и пяти стихий). Столь редкое событие не проходит бесследно: всегда случается что-то, кардинально меняющее порядок в мире. Например, указывает лама, пандемия коронавируса. Поэтому и к "развитию", которое принесет год Дракона, "человечеству стоит относиться внимательно"."Главная духовная задача людей — быть счастливыми, невзирая на происходящие вокруг катаклизмы, — подчеркивает Буда Бадмаев. — Мы обязаны стремиться к счастью. Ради этого и живем".Всего лишь рекомендацияК слову, многие популярные астрологические термины пришли именно из буддизма. За долгие века монахи разработали сложную систему составления предсказаний.Подобно тому как у каждого человека есть дата и знак рождения, любой год обладает исключительными характеристиками. Цикл из 12 зверей как раз и означает, что нужно быть готовым к тем или иным изменениям либо, наоборот, к их отсутствию.А монахи, исходя из этого, советуют, что желательно сделать и на что обратить внимание с приходом нового животного. Разумеется, прогнозы могут различаться. Нюансов — огромное количество. И чтобы учесть их все и составить полную картину будущего, нужно много времени.И конечно, не стоит делать ставку исключительно на предсказания. Они — лишь приблизительное руководство к действию."Наши наблюдения и расчеты дают основание сказать, к чему нужно быть готовым. Но речь идет лишь о некоторых аспектах. А не о детальной картине грядущего", — указывает лама Бадмаев.Подарок в двойном объемеГод Зеленого Деревянного Дракона наступил в ночь с 9 на 10 февраля. В этот раз он совпал с новолетием по китайскому календарю, которое часто отождествляют с буддийским. Но на самом деле они разные.Хотя общих черт действительно хватает: 12 животных и пять стихий, ориентация на небесные светила. Для более удобного вычисления лунных фаз и там и там в древности придумали 60-летние циклы. Но совпадения редки.Буддийский Сагаалган традиционно приходится на период между концом января и серединой марта, а продолжается 15 дней. Дату начала определяют с помощью специальных астрологических таблиц.В России праздник официально отмечают в Туве, Калмыкии и Бурятии. Правда, раз в четыре года у единоверцев бывают расхождения. Дело в том, что в калмыцком календаре есть дополнительный, 13-й месяц, который компенсирует отставание лунной системы летоисчисления от солнечной, григорианской.В этом смысле 2024-й уникальный: ведь жители трех регионов отметят Новый год одновременно — 10 февраля.Замесить, обкатать и выброситьСагаалган известен не только предсказаниями лам, но и красочными обрядами. Один из важнейших называется Дугжууба.Накануне Нового года буддисты обтираются кусочком теста — табаленом. Его нужно прокатать по всему телу, тем самым из организма "вытягиваются" все болезни и негативные эмоции. Затем табален бросают в костер, разожженный возле дацана.Суть ритуала — в духовном очищении. Груз бед и несчастий надо непременно оставить в прошлом, чтобы благополучно вступить в новый год.Также из теста лепят фигурку человека, которую кладут в большую чашу вместе с монетами, остатками еды и ненужной утварью. Это символизирует своеобразный выкуп, чтобы невзгоды покинули жилище.Вечером накануне Сагаалгана верующие приносят все это к ближайшему пустырю и выбрасывают со словами "Прочь отсюда!". А по дороге домой стараются не оглядываться, иначе, согласно поверью, зло увяжется следом.Однако предпочтительнее всего провести торжество в храме. В течение всего дня и ночи там проходят особые службы — хуралы. По окончании настоятели поздравляют присутствующих с наступившим новым годом. Вслед за этим все обмениваются хадаками — праздничными шелковыми платками.Еще один неотъемлемый атрибут Сагаалгана — разноцветные флажки, символизирующие природные стихии. Ими принято украшать дома. Последующие две недели в дацанах читают специальный молебен "Монлам Ченмо", посвященный 15 чудесам, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. От этих ритуалов, как считают, зависит благополучие на весь грядущий год.

https://ria.ru/20240108/russkie-1918737545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, аналитика - религия и мировоззрение