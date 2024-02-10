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"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике
"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике - РИА Новости, 10.02.2024
"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике
Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений и общения... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T18:41
2024-02-10T18:41
2024-02-10T18:41
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений и общения главы государства с прессой, чтобы попытаться развеять сомнения о его когнитивных способностях в связи с возрастом, сообщает газета Politico. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. "Высшие партийные деятели предупреждают помощников Байдена, что президент не может отступить в ответ на доклад специального прокурора, который вызвал обеспокоенность по поводу его возраста и умственных способностей. Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике", — пишет издание. Отмечается, что представители Демократической партии хотят, чтобы Байден общался с прессой и избирателями в "нестандартных и резких беседах", которыми он был известен в прошлом, что, по их мнению, поможет развеять опасения по поводу остроты ума президента. При этом Politico подчеркивает, что "риск возможных ошибок стоит того, чтобы укрепить распадающийся имидж президента".
https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html
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в мире, сша, джо байден
"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике
Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике для укрепления имиджа
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений и общения главы государства с прессой, чтобы попытаться развеять сомнения о его когнитивных способностях в связи с возрастом, сообщает газета Politico
.
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
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"Высшие партийные деятели предупреждают помощников Байдена, что президент не может отступить в ответ на доклад специального прокурора, который вызвал обеспокоенность по поводу его возраста и умственных способностей. Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике", — пишет издание.
Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Отмечается, что представители Демократической партии хотят, чтобы Байден общался с прессой и избирателями в "нестандартных и резких беседах", которыми он был известен в прошлом, что, по их мнению, поможет развеять опасения по поводу остроты ума президента. При этом Politico подчеркивает, что "риск возможных ошибок стоит того, чтобы укрепить распадающийся имидж президента".
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