https://ria.ru/20240210/biden-1926610294.html

"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике

"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике - РИА Новости, 10.02.2024

"Острота ума". Демократы призвали Байдена чаще выступать на публике

Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений и общения... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T18:41

2024-02-10T18:41

2024-02-10T18:41

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений и общения главы государства с прессой, чтобы попытаться развеять сомнения о его когнитивных способностях в связи с возрастом, сообщает газета Politico. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. "Высшие партийные деятели предупреждают помощников Байдена, что президент не может отступить в ответ на доклад специального прокурора, который вызвал обеспокоенность по поводу его возраста и умственных способностей. Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике", — пишет издание. Отмечается, что представители Демократической партии хотят, чтобы Байден общался с прессой и избирателями в "нестандартных и резких беседах", которыми он был известен в прошлом, что, по их мнению, поможет развеять опасения по поводу остроты ума президента. При этом Politico подчеркивает, что "риск возможных ошибок стоит того, чтобы укрепить распадающийся имидж президента".

https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html

https://ria.ru/20230126/bayden-1847477520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден