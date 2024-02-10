https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926612231.html

В Херсонской области нейтрализовали 26 украинских беспилотников за сутки

В Херсонской области нейтрализовали 26 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 10.02.2024

В Херсонской области нейтрализовали 26 украинских беспилотников за сутки

В Херсонской области за минувшие сутки нейтрализовали 26 дронов, потери среди украинских войск составили до 80 человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T19:02

2024-02-10T19:02

2024-02-10T19:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Херсонской области за минувшие сутки нейтрализовали 26 дронов, потери среди украинских войск составили до 80 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Общие суточные потери противника в зоне ответственности группировки "Днепр" составили: личного состава - до 80; орудий и минометов - 6; автомобилей - 7; лодок - 3; БПЛА (сбито и подавлено) - 26", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его данным, за минувшие сутки на линии боевого соприкосновения в Херсонской области продолжались преимущественно позиционные очаговые бои средней интенсивности. В частности, артиллерия группировки войск "Днепр" нанесла удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. "Штурмовая авиация успешно применяла ФАБ (фугасные авиабомбы – ред.)... Нанесены удары по семи пунктам временной дислокации врага", - подчеркнул Сальдо. Кроме того, по его словам, эффективно работали операторы БПЛА. В частности, в районе Очакова "Ланцетом" уничтожен автомобиль с пехотой. "Противник также продолжал содержать наблюдательные пункты на днепровских островах. Им противостоят наши разведывательные группы", - отметил губернатор Херсонской области.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, безопасность