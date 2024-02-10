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В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети - РИА Новости, 10.02.2024
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17:12 10.02.2024 (обновлено: 17:23 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/avariya-1926599828.html
В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети
В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети - РИА Новости, 10.02.2024
В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети
В Севастополе в результате дорожной аварии с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей, сообщает городское управление МВД России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:12
2024-02-10T17:23
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В Севастополе в результате дорожной аварии с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей, сообщает городское управление МВД России. "В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали", — говорится в сообщении. По данным полиции, автоледи, управляя автомобилем Hyundai, перед началом движения не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу маршрутному автобусу, который двигался в попутном направлении прямо. "После чего, по инерции от удара, иномарка произвела наезд на припаркованный автомобиль Datsun", — подчеркнули в полиции и добавили, что по факту ДТП с пострадавшими детьми начата проверка.
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети

МВД: в ДТП с автобусом и иномаркой в Севастополе пострадали трое детей

© Полиция Севастополя/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса в Севастополе. 10 февраля 2024
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Севастополе. 10 февраля 2024
© Полиция Севастополя/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Севастополе. 10 февраля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В Севастополе в результате дорожной аварии с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей, сообщает городское управление МВД России.
"В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали", — говорится в сообщении.
По данным полиции, автоледи, управляя автомобилем Hyundai, перед началом движения не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу маршрутному автобусу, который двигался в попутном направлении прямо.
"После чего, по инерции от удара, иномарка произвела наезд на припаркованный автомобиль Datsun", — подчеркнули в полиции и добавили, что по факту ДТП с пострадавшими детьми начата проверка.
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ПроисшествияСевастопольРоссия
 
 
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