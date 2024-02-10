https://ria.ru/20240210/avariya-1926599828.html

В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети

В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети - РИА Новости, 10.02.2024

В Севастополе иномарка столкнулась с автобусом, пострадали дети

В Севастополе в результате дорожной аварии с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей, сообщает городское управление МВД России. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:12

2024-02-10T17:12

2024-02-10T17:23

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В Севастополе в результате дорожной аварии с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей, сообщает городское управление МВД России. "В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали", — говорится в сообщении. По данным полиции, автоледи, управляя автомобилем Hyundai, перед началом движения не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу маршрутному автобусу, который двигался в попутном направлении прямо. "После чего, по инерции от удара, иномарка произвела наезд на припаркованный автомобиль Datsun", — подчеркнули в полиции и добавили, что по факту ДТП с пострадавшими детьми начата проверка.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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происшествия, севастополь, россия