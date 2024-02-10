https://ria.ru/20240210/ataki-1926520667.html

В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы

В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы - РИА Новости, 10.02.2024

В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы

Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T00:22

2024-02-10T00:22

2024-02-10T00:27

олег крючков

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей", - написал Крючков. По его словам, используется полная подмена страниц и нейросети, а также полное копирование голосов и изображения.

https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html

россия

республика крым

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2024

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олег крючков, россия, республика крым, происшествия