https://ria.ru/20240210/ataki-1926520667.html
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы - РИА Новости, 10.02.2024
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы
Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:22
2024-02-10T00:22
2024-02-10T00:27
олег крючков
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей", - написал Крючков. По его словам, используется полная подмена страниц и нейросети, а также полное копирование голосов и изображения.
https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html
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олег крючков, россия, республика крым, происшествия
Олег Крючков, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы
Крючков: в Крыму зафиксированы массовые атаки на Telegram-каналы