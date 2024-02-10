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В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы - РИА Новости, 10.02.2024
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00:22 10.02.2024 (обновлено: 00:27 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/ataki-1926520667.html
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы - РИА Новости, 10.02.2024
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы
Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:22
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олег крючков
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей", - написал Крючков. По его словам, используется полная подмена страниц и нейросети, а также полное копирование голосов и изображения.
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олег крючков, россия, республика крым, происшествия
Олег Крючков, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы

Крючков: в Крыму зафиксированы массовые атаки на Telegram-каналы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты зафиксированы в Крыму, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
"Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей", - написал Крючков.
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По его словам, используется полная подмена страниц и нейросети, а также полное копирование голосов и изображения.
 
Олег КрючковРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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