https://ria.ru/20240210/armeniya-1926586710.html
Посол рассказал о непростом периоде в российско-армянских отношениях
Посол рассказал о непростом периоде в российско-армянских отношениях - РИА Новости, 10.02.2024
Посол рассказал о непростом периоде в российско-армянских отношениях
Российско-армянские отношения сейчас проходят проверку на прочность, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью радио Sputnik в ходе радиомоста Москва РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:27
2024-02-10T15:27
2024-02-10T15:28
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Российско-армянские отношения сейчас проходят проверку на прочность, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью радио Sputnik в ходе радиомоста Москва – Ереван. По его словам, трагические события – исход армянского населения из Нагорного Карабаха - не могли не повлиять, в том числе, на ситуацию в двусторонних отношениях. "Не секрет, что значительную долю ответственности за то, что произошло, предпочитают возлагать, в том числе, и на Россию. Это сказалось на нашем политическом диалоге", - отметил Копыркин. Он добавил, что армянское руководство сейчас поставило под вопрос ту формулу обеспечения безопасности, которая действовала до сих пор, взято направление на диверсификацию в этой сфере. "Все это не могло не сказаться на атмосфере в наших отношениях. Прямо должен сказать, что сейчас эти отношения проходят своего рода испытания на прочность", - отметил посол. При этом он добавил, что с российской стороны подход к отношениям с Арменией не изменился. Руководство РФ, по его словам, не раз говорило о том, что Москва продолжает рассматривать отношения с Ереваном как союзнические. "Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 200 документов, в том числе - касающиеся вопросов обеспечения безопасности. И российская сторона делает максимум для того, чтобы интенсивность отношений в различных сферах не падала", - заявил дипломат. Копыркин считает, что, несмотря на существующие проблемы, двусторонние отношения остаются прочными. В то же время, по его словам, есть фактор, который не может не тревожить: в регион в последнее время было привнесено то, что можно назвать геополитической конфронтацией. "Западные страны, которые пытаются использовать проблемы региона, делают ставку на то, чтобы ослабить здесь роль России, может быть, даже с прицелом на ее вытеснение, и, конечно, создать трещины в наших двусторонних отношениях с Республикой Армения. Эта цель не скрывается. Официальные американские представители прямо ставят отношения с Арменией в контекст борьбы против России, против Ирана. Все это вызывает серьезную озабоченность и тревогу", - сказал Копыркин. Он выразил надежду, что фундамент отношений и объективные интересы двух стран и народов достаточны прочны, чтобы пройти нынешние испытания.
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924903950.html
https://ria.ru/20240208/armeniya-1926098049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, армения, сергей копыркин, в мире
Россия, Армения, Сергей Копыркин, В мире
Посол рассказал о непростом периоде в российско-армянских отношениях
Посол Копыркин: российско-армянские отношения проходят проверку на прочность
ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости.
Российско-армянские отношения сейчас проходят проверку на прочность, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью
радио Sputnik в ходе радиомоста Москва – Ереван.
По его словам, трагические события – исход армянского населения из Нагорного Карабаха - не могли не повлиять, в том числе, на ситуацию в двусторонних отношениях. "Не секрет, что значительную долю ответственности за то, что произошло, предпочитают возлагать, в том числе, и на Россию. Это сказалось на нашем политическом диалоге", - отметил Копыркин. Он добавил, что армянское руководство сейчас поставило под вопрос ту формулу обеспечения безопасности, которая действовала до сих пор, взято направление на диверсификацию в этой сфере.
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"Все это не могло не сказаться на атмосфере в наших отношениях. Прямо должен сказать, что сейчас эти отношения проходят своего рода испытания на прочность", - отметил посол. При этом он добавил, что с российской стороны подход к отношениям с Арменией не изменился. Руководство РФ, по его словам, не раз говорило о том, что Москва продолжает рассматривать отношения с Ереваном как союзнические. "Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 200 документов, в том числе - касающиеся вопросов обеспечения безопасности. И российская сторона делает максимум для того, чтобы интенсивность отношений в различных сферах не падала", - заявил дипломат.
Копыркин считает, что, несмотря на существующие проблемы, двусторонние отношения остаются прочными. В то же время, по его словам, есть фактор, который не может не тревожить: в регион в последнее время было привнесено то, что можно назвать геополитической конфронтацией.
"Западные страны, которые пытаются использовать проблемы региона, делают ставку на то, чтобы ослабить здесь роль России, может быть, даже с прицелом на ее вытеснение, и, конечно, создать трещины в наших двусторонних отношениях с Республикой Армения. Эта цель не скрывается. Официальные американские представители прямо ставят отношения с Арменией в контекст борьбы против России, против Ирана. Все это вызывает серьезную озабоченность и тревогу", - сказал Копыркин. Он выразил надежду, что фундамент отношений и объективные интересы двух стран и народов достаточны прочны, чтобы пройти нынешние испытания.
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