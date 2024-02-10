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Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 10.02.2024
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12:14 10.02.2024 (обновлено: 15:14 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 10.02.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности изъятия российских активов, Москва предпримет ответные жесткие меры, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:14
2024-02-10T15:14
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
санкции в отношении россии
еврокомиссия
мария захарова
украина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности изъятия российских активов, Москва предпримет ответные жесткие меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства."На Западе не остановятся и будут искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема наших активов", — сказала она.По словам дипломата, Москва будет жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить ее права собственности на суверенные резервы.Так, сейчас правительство рассматривает несколько вариантов для оказания правового и экономического воздействия на тех, кто намерен нажиться на воровстве принадлежащих России активов, резюмировала Захарова.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
https://ria.ru/20240203/aktivy-1925234441.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, еврокомиссия, мария захарова, украина, эрик мамер, евросоюз, джанет йеллен, g7
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Мария Захарова, Украина, Эрик Мамер, Евросоюз, Джанет Йеллен, G7
Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами

МИД пообещал жестко реагировать на попытки использовать замороженные активы РФ

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности изъятия российских активов, Москва предпримет ответные жесткие меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"На Западе не остановятся и будут искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема наших активов", — сказала она.
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По словам дипломата, Москва будет жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить ее права собственности на суверенные резервы.
Так, сейчас правительство рассматривает несколько вариантов для оказания правового и экономического воздействия на тех, кто намерен нажиться на воровстве принадлежащих России активов, резюмировала Захарова.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СанкцииСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияМария ЗахароваУкраинаЭрик МамерЕвросоюзДжанет ЙелленG7
 
 
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