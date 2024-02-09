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Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата - РИА Новости, 09.02.2024
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16:25 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/zhaloba-1926458468.html
Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата
Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата - РИА Новости, 09.02.2024
Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата
Глава Гагаузии Евгения Гуцул направила жалобу в прокуратуру Молдавии и Совет по равенству — она просит привлечь к ответственности депутата парламента Оазу... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:25
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул направила жалобу в прокуратуру Молдавии и Совет по равенству — она просит привлечь к ответственности депутата парламента Оазу Нантоя за попытки разжечь межнациональную рознь. "Мною была подана жалоба в Совет по равенству и прокуратуру Молдавии с требованием отреагировать на прозвучавшие в адрес Гагаузии заявления со стороны Нантоя и привлечь его к ответственности. Ожидаю, что компетентные органы предпримут все меры в отношении Оазу Нантоя, чьи заявления разрушают гражданское согласие и сеют межнациональную рознь в молдавском обществе", — написала Гуцул в своем Telegram-канале. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240205/moldaviya-1925522307.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата

Гуцул пожаловалась в прокуратуру Молдавии на депутата за попытки разжечь рознь

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул направила жалобу в прокуратуру Молдавии и Совет по равенству — она просит привлечь к ответственности депутата парламента Оазу Нантоя за попытки разжечь межнациональную рознь.
"Мною была подана жалоба в Совет по равенству и прокуратуру Молдавии с требованием отреагировать на прозвучавшие в адрес Гагаузии заявления со стороны Нантоя и привлечь его к ответственности. Ожидаю, что компетентные органы предпримут все меры в отношении Оазу Нантоя, чьи заявления разрушают гражданское согласие и сеют межнациональную рознь в молдавском обществе", — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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5 февраля, 16:56
 
В миреГагаузияМолдавияЕвгения Гуцул
 
 
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