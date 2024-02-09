https://ria.ru/20240209/zemletryasenie-1926517886.html

У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 09.02.2024

У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского острова Гавайи, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:20

2024-02-09T23:20

2024-02-09T23:29

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гавайи

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского острова Гавайи, сообщила Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 20.06 по времени UTC (23.06 мск), очаг находился в пяти километрах от Наалеху, на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

гавайи

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в мире, гавайи