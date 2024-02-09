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У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3
У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 09.02.2024
У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского острова Гавайи, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:20
2024-02-09T23:20
2024-02-09T23:29
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гавайи
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов американского острова Гавайи, сообщила Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 20.06 по времени UTC (23.06 мск), очаг находился в пяти километрах от Наалеху, на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, гавайи
У берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3
USGS: у берегов острова Гавайи произошло землетрясение магнитудой 6,3