https://ria.ru/20240209/zemletryasenie-1926455568.html

В Италии произошло землетрясение

В Италии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.02.2024

В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Парма на севере Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) на сайте. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:11

2024-02-09T16:11

2024-02-09T16:11

в мире

италия

парма

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Парма на севере Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) на сайте. Как сообщается, землетрясение произошло в 13.06 по местному времени (15.06 мск) в 23 километрах к юго-западу от города Парма с населением 192 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 21 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240208/zemletryasenie-1926049642.html

италия

парма

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в мире, италия, парма