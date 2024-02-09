https://ria.ru/20240209/zemletryasenie-1926455568.html
В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.02.2024
В Италии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Парма на севере Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) на сайте. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:11
2024-02-09T16:11
2024-02-09T16:11
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Парма на севере Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv) на сайте. Как сообщается, землетрясение произошло в 13.06 по местному времени (15.06 мск) в 23 километрах к юго-западу от города Парма с населением 192 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 21 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240208/zemletryasenie-1926049642.html
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в мире, италия, парма
В Италии произошло землетрясение
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2