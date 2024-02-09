В Госдуме назвали заявление секретаря СНБО по Ил-76 ложью
Депутат ГД Бабашов назвал заявление секретаря СНБО Данилова по Ил-76 ложью
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал ложью заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных.
Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона.
"Заявление украинской стороны - полнейшая ложь. Россия провела расследование. В обломках самолета найдены характерные отверстия, а также поражающие элементы, которые используются в ракетных установках производства США Patriot. Данные комплексы ПВО были поставлены на Украину, используются украинскими вооруженными силами", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, отрицая свою вину, украинские власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре.
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"Лично меня такой поступок украинских властей, к сожалению, даже не удивил, они уже давно запачканы в крови, ничего святого у них нет", - подчеркнул депутат.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.