Рейтинг@Mail.ru
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
16:08 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/zayavki-1926454580.html
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае - РИА Новости, 09.02.2024
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае
В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:08
2024-02-09T16:08
твой бизнес
твой бизнес – новости
барнаул
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925466690_0:279:2782:1844_1920x0_80_0_0_f6727c261bac16592610fdc8ca8ce804.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона. В центре "Мой бизнес" (город Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19) 26, 27, 28 февраля и 1 марта пройдет бесплатное обучение. Поучаствовать приглашают потенциальных и начинающих предпринимателей. В рамках тренинга-интенсива слушатели получат практические инструменты для создания бизнеса - смогут оценить идею, узнают, как зарегистрировать бизнес и продвинуть его, а также ознакомятся с мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Результатом обучения станет разработка собственного бизнес-плана. По информации пресс-службы, для участия в тренинге-интенсиве нужно зарегистрироваться на сайте центра "Мой бизнес". Справочную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-83-22, добавочный 117, контактное лицо - Алена Никулина. Образовательная программа "Азбука предпринимателя" организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20240209/gospodderzhka-1926429022.html
барнаул
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925466690_0:192:2474:2048_1920x0_80_0_0_2f95e89a8e0aa96b0644ad36e376f54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, барнаул, алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Барнаул, Алтайский край

Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае

© iStock.com / filadendronПредприниматели обсуждают договор
Предприниматели обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© iStock.com / filadendron
Предприниматели обсуждают договор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В центре "Мой бизнес" (город Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19) 26, 27, 28 февраля и 1 марта пройдет бесплатное обучение. Поучаствовать приглашают потенциальных и начинающих предпринимателей.
Кондитер готовит пирожные - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году
Вчера, 14:56
В рамках тренинга-интенсива слушатели получат практические инструменты для создания бизнеса - смогут оценить идею, узнают, как зарегистрировать бизнес и продвинуть его, а также ознакомятся с мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Результатом обучения станет разработка собственного бизнес-плана.
По информации пресс-службы, для участия в тренинге-интенсиве нужно зарегистрироваться на сайте центра "Мой бизнес". Справочную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-83-22, добавочный 117, контактное лицо - Алена Никулина.
Образовательная программа "Азбука предпринимателя" организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиБарнаулАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала