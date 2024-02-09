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Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае - РИА Новости, 09.02.2024
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае
В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:08
2024-02-09T16:08
2024-02-09T16:08
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона. В центре "Мой бизнес" (город Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19) 26, 27, 28 февраля и 1 марта пройдет бесплатное обучение. Поучаствовать приглашают потенциальных и начинающих предпринимателей. В рамках тренинга-интенсива слушатели получат практические инструменты для создания бизнеса - смогут оценить идею, узнают, как зарегистрировать бизнес и продвинуть его, а также ознакомятся с мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Результатом обучения станет разработка собственного бизнес-плана. По информации пресс-службы, для участия в тренинге-интенсиве нужно зарегистрироваться на сайте центра "Мой бизнес". Справочную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-83-22, добавочный 117, контактное лицо - Алена Никулина. Образовательная программа "Азбука предпринимателя" организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, барнаул, алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Барнаул, Алтайский край
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Алтайском крае открылась регистрация участников образовательной программы "Азбука предпринимателя", к участию приглашают потенциальных и начинающих бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В центре "Мой бизнес" (город Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19) 26, 27, 28 февраля и 1 марта пройдет бесплатное обучение. Поучаствовать приглашают потенциальных и начинающих предпринимателей.
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В рамках тренинга-интенсива слушатели получат практические инструменты для создания бизнеса - смогут оценить идею, узнают, как зарегистрировать бизнес и продвинуть его, а также ознакомятся с мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Результатом обучения станет разработка собственного бизнес-плана.
По информации пресс-службы, для участия в тренинге-интенсиве нужно зарегистрироваться на сайте центра "Мой бизнес". Справочную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-83-22, добавочный 117, контактное лицо - Алена Никулина.
Образовательная программа "Азбука предпринимателя" организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".