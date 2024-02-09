https://ria.ru/20240209/zapad-1926478964.html

Россия переиграла Запад, считает британский эксперт

Россия переиграла Запад, считает британский эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Россия переиграла Запад, считает британский эксперт

Российская Федерация переиграла западные державы, так как у них начались серьезные экономические проблемы, Европа становится все более раздробленной из-за... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:54

2024-02-09T17:54

2024-02-09T17:54

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БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Российская Федерация переиграла западные державы, так как у них начались серьезные экономические проблемы, Европа становится все более раздробленной из-за ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости британский политический аналитик, эксперт по международным конфликтам, журналист Нил Уотсон. "Антисанкционные шаги и политика Кремля стали причиной серьезного раскола между западными державами. Запад попал в свою же ловушку, которая была предназначена для России. Изначально для всех западных держав было обычным делом и даже модным поддерживать Украину, а не Россию. Но, я думаю, сейчас, когда они видят реальные издержки своей страны, масштабы миграции с Украины... все больше и больше государств осознают, что нужно что-то предпринять, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту. Некоторые страны ЕС особенно жалуются на стоимость ведения войны от имени Украины. Таким образом, на мой взгляд, Европа становится все более раздробленной из-за этой ситуации", - сказал эксперт, комментируя ситуацию в преддверии президентских выборов в России, назначенных на 15-17 марта. По его словам, президент России Владимир Путин, неуклонно продолжая свою политику, фактически доказывает, что большинство россиян объединены вокруг него и всей его политики, невзирая на санкции и проблемы, с которыми сталкиваются из-за российско-украинского конфликта, в то время как Европа не может продемонстрировать единство. Говоря о схожих датах президентских и парламентских выборов в Азербайджане, России, Иране и США, эксперт назвал данную ситуацию чрезвычайно интересной. "Хотя причины этих выборов разные, в то же время они взаимосвязаны, и я думаю, это не просто случайность. Мы видим мир, который во многих отношениях находится на пороге перемен. Российско-украинский конфликт не завершен, и все больше стран присоединяются либо к России, либо к Украине для реализации различных внешних или внутренних целей. Также это в некоторой степени связано и с ситуацией между Западом и Ираном, который является одним из союзников России. Таким образом, как я уже сказал, все в той или иной форме взаимосвязано. У этих выборов есть одна общая черта – все эти страны стремятся подтвердить своих действующих президентов или свои парламенты", - сказал Уотсон.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, в мире