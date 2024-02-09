https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926406310.html
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:19
2024-02-09T13:19
2024-02-09T16:19
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Минобороны страны Кириллу Буданову*, следует из указа на сайте главы государства."Присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в документе.Также это звание присвоили Буданову, который ранее признал причастность киевского режима к терактам на территории России. Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перестановки в военном руководстве Украины не изменят ход спецоперации.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, В мире, Россия
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
Зеленский присвоил Залужному и главе ГУР МО Буданову звание Героя Украины
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Минобороны страны Кириллу Буданову*, следует из указа на сайте
главы государства.
"Присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в документе.
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Также это звание присвоили Буданову, который ранее признал причастность киевского режима к терактам на территории России
.
В октябре прошлого года СК заочно предъявил Буданову обвинения в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и другим регионам России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
МВД объявило Буданова в международный розыск. ФСБ назвала его организатором теракта на Крымском мосту.
Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перестановки в военном руководстве Украины не изменят ход спецоперации.
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов.