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Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 09.02.2024 (обновлено: 16:19 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926406310.html
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:19
2024-02-09T16:19
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
кирилл буданов
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Минобороны страны Кириллу Буданову*, следует из указа на сайте главы государства."Присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в документе.Также это звание присвоили Буданову, который ранее признал причастность киевского режима к терактам на территории России. Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перестановки в военном руководстве Украины не изменят ход спецоперации.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, В мире, Россия
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины

Зеленский присвоил Залужному и главе ГУР МО Буданову звание Героя Украины

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Минобороны страны Кириллу Буданову*, следует из указа на сайте главы государства.
"Присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в документе.
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Также это звание присвоили Буданову, который ранее признал причастность киевского режима к терактам на территории России.

В октябре прошлого года СК заочно предъявил Буданову обвинения в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и другим регионам России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.

МВД объявило Буданова в международный розыск. ФСБ назвала его организатором теракта на Крымском мосту.

Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перестановки в военном руководстве Украины не изменят ход спецоперации.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного
8 февраля, 21:05
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйКирилл БудановВладимир ЗеленскийВ миреРоссия
 
 
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