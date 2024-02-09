Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание Героя Украины

В октябре прошлого года СК заочно предъявил Буданову обвинения в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и другим регионам России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.

МВД объявило Буданова в международный розыск. ФСБ назвала его организатором теракта на Крымском мосту.