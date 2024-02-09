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На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма
Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:41
2024-02-09T01:41
2024-02-09T06:36
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с инакомыслящими" и терроризм, сообщила пресс-служба ведомства. "Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, камчатский край, камчатка
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма
ФСБ задержала на Камчатке иностранца за пропаганду терроризма
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с инакомыслящими" и терроризм, сообщила пресс-служба ведомства.
"Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.
ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.