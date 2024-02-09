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На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма

На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма - РИА Новости, 09.02.2024

На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма

Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:41

2024-02-09T01:41

2024-02-09T06:36

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с инакомыслящими" и терроризм, сообщила пресс-служба ведомства. "Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

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камчатский край

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, камчатский край, камчатка