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На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
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01:41 09.02.2024 (обновлено: 06:36 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма
Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:41
2024-02-09T06:36
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
камчатский край
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с инакомыслящими" и терроризм, сообщила пресс-служба ведомства. "Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, камчатский край, камчатка
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма

ФСБ задержала на Камчатке иностранца за пропаганду терроризма

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность в регионе иностранного гражданина, который пропагандировал через соцсети "борьбу с инакомыслящими" и терроризм, сообщила пресс-служба ведомства.
"Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияКамчатский крайКамчатка
 
 
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