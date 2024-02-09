https://ria.ru/20240209/youtube-1926320799.html
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в YouTube
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в YouTube - РИА Новости, 09.02.2024
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в YouTube
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на платформе YouTube интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:38
2024-02-09T04:38
2024-02-09T04:38
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
такер карлсон
youtube
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на платформе YouTube интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В первые минуты видео уже набрало более 12 тысяч просмотров. Карлсон объяснял, что взял интервью у Путина из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению журналиста, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926319884.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, youtube
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, YouTube
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в YouTube
Карлсон опубликовал интервью с Путиным на платформе YouTube