https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926391602.html

Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией

Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией - РИА Новости, 09.02.2024

Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией

Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, посетовал, что нынешняя японская... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:15

2024-02-09T12:15

2024-02-09T12:15

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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, посетовал, что нынешняя японская администрация не принимает собственных решений в вопросе выстраивания отношений с Москвой, а также задался вопросом о целесообразности для Токио введенных санкций против РФ. Политик напомнил, что США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против РФ и что Япония последовала этому "под эгидой альянса с США". "Но было ли это мудрым решением для Японии? Во времена премьер-министра (Японии Синдзо) Абэ, когда президент (США Барак) Обама попросил о поддержке в экономических санкциях против России из-за ситуации в Крыму, Абэ решительно заявил о желании решить территориальный спор и заключить мирный договор на основе собственных решений Японии. В результате отношения между Японией и Россией развивались благополучно. Может быть, если бы продолжали действовать этим путем, не пришлось бы говорить о японо-российских отношениях как о худших после войны", - размышляет Судзуки в своем блоге. Он подчеркивает, что данный факт особенно прискорбен в связи с тем, что средний возраст бывших жителей Курильских островов, которые сейчас не могут совершать визиты на могилы предков, составляет 88,2 года. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240208/kurily-1926071664.html

https://ria.ru/20240130/medvedev-1924328521.html

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в мире, япония, россия, москва, мунэо судзуки