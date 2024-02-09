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Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией - РИА Новости, 09.02.2024
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12:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926391602.html
Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией
Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией - РИА Новости, 09.02.2024
Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией
Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, посетовал, что нынешняя японская... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:15
2024-02-09T12:15
в мире
япония
россия
москва
мунэо судзуки
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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, посетовал, что нынешняя японская администрация не принимает собственных решений в вопросе выстраивания отношений с Москвой, а также задался вопросом о целесообразности для Токио введенных санкций против РФ. Политик напомнил, что США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против РФ и что Япония последовала этому "под эгидой альянса с США". "Но было ли это мудрым решением для Японии? Во времена премьер-министра (Японии Синдзо) Абэ, когда президент (США Барак) Обама попросил о поддержке в экономических санкциях против России из-за ситуации в Крыму, Абэ решительно заявил о желании решить территориальный спор и заключить мирный договор на основе собственных решений Японии. В результате отношения между Японией и Россией развивались благополучно. Может быть, если бы продолжали действовать этим путем, не пришлось бы говорить о японо-российских отношениях как о худших после войны", - размышляет Судзуки в своем блоге. Он подчеркивает, что данный факт особенно прискорбен в связи с тем, что средний возраст бывших жителей Курильских островов, которые сейчас не могут совершать визиты на могилы предков, составляет 88,2 года. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240208/kurily-1926071664.html
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в мире, япония, россия, москва, мунэо судзуки
В мире, Япония, Россия, Москва, Мунэо Судзуки
Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией

Японский депутат посетовал, что Токио не самостоятелен в отношениях с Россией

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с Константином Косачёвым (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с Константином Косачёвым (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, посетовал, что нынешняя японская администрация не принимает собственных решений в вопросе выстраивания отношений с Москвой, а также задался вопросом о целесообразности для Токио введенных санкций против РФ.
Политик напомнил, что США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против РФ и что Япония последовала этому "под эгидой альянса с США".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил
8 февраля, 07:44
«
"Но было ли это мудрым решением для Японии? Во времена премьер-министра (Японии Синдзо) Абэ, когда президент (США Барак) Обама попросил о поддержке в экономических санкциях против России из-за ситуации в Крыму, Абэ решительно заявил о желании решить территориальный спор и заключить мирный договор на основе собственных решений Японии. В результате отношения между Японией и Россией развивались благополучно. Может быть, если бы продолжали действовать этим путем, не пришлось бы говорить о японо-российских отношениях как о худших после войны", - размышляет Судзуки в своем блоге.
Он подчеркивает, что данный факт особенно прискорбен в связи с тем, что средний возраст бывших жителей Курильских островов, которые сейчас не могут совершать визиты на могилы предков, составляет 88,2 года.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Дмитрий Медведев
Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
30 января, 12:45
 
В миреЯпонияРоссияМоскваМунэо Судзуки
 
 
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