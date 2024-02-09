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В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 09.02.2024
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12:00 09.02.2024 (обновлено: 12:16 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926388477.html
В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией
В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 09.02.2024
В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией
Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции в пятницу вновь заявила, что Токио намерен продолжать придерживаться политики на разрешение... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:00
2024-02-09T12:16
япония
россия
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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции в пятницу вновь заявила, что Токио намерен продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса с Россией и подписание мирного договора, а также, как один из приоритетов, хотел бы возобновить визиты бывших жителей Курильских островов на могилы предков.По словам главы японского МИД, "в настоящее время правительство находится не в том положении", когда оно могло бы дать конкретные ответы бывшим жителям Курильских островов, призывающим разрешить проблему с невозможностью визитов на могилы предков."Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора (с РФ – ред.)", - отметила она.Камикава также добавила, что власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков."Существуют неотложные потребности бывших жителей, и мы настроены реагировать на это соответствующим образом, поэтому в случае с РФ мы фокусируемся на возобновлении поездок на могилы", - подчеркнула глава МИД.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926391602.html
https://radiosputnik.ru/20240130/kurily-1924437105.html
https://radiosputnik.ru/20240130/kurily-1924331559.html
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япония, россия
Япония, Россия
В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Район Минато в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе пресс-конференции в пятницу вновь заявила, что Токио намерен продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса с Россией и подписание мирного договора, а также, как один из приоритетов, хотел бы возобновить визиты бывших жителей Курильских островов на могилы предков.
По словам главы японского МИД, "в настоящее время правительство находится не в том положении", когда оно могло бы дать конкретные ответы бывшим жителям Курильских островов, призывающим разрешить проблему с невозможностью визитов на могилы предков.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Японский депутат заявил, что Токио не самостоятелен в диалоге с Россией
Вчера, 12:15
«
"Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора (с РФ – ред.)", - отметила она.
Камикава также добавила, что власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков.
"Существуют неотложные потребности бывших жителей, и мы настроены реагировать на это соответствующим образом, поэтому в случае с РФ мы фокусируемся на возобновлении поездок на могилы", - подчеркнула глава МИД.
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Мечта-утопия. Премьер Японии хочет оспорить суверенитет России над Курилами
30 января, 18:34
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев заявил о вероятном размещении нового оружия на Курилах
30 января, 12:55
 
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