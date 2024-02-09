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Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины - РИА Новости, 09.02.2024
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03:19 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович, руководивший Украиной с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим главой государства и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:19
2024-02-09T03:19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович, руководивший Украиной с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим главой государства и политиком. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин, говоря о событиях на Украине, отметил, что ситуация в стране ухудшилась при президенте Викторе Ющенко, тогда к власти пришел Янукович. "Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком – я не знаю, не хочу давать оценок", - сказал президент в интервью Карлсону.
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украина, россия, виктор янукович, владимир путин, такер карлсон, в мире
Украина, Россия, Виктор Янукович, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины

Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины и политиком

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович, руководивший Украиной с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим главой государства и политиком.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин, говоря о событиях на Украине, отметил, что ситуация в стране ухудшилась при президенте Викторе Ющенко, тогда к власти пришел Янукович.
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин
02:25
"Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком – я не знаю, не хочу давать оценок", - сказал президент в интервью Карлсону.
 
УкраинаРоссияВиктор ЯнуковичВладимир ПутинТакер КарлсонВ мире
 
 
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