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Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович, руководивший Украиной с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим главой государства и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:19
2024-02-09T03:19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович, руководивший Украиной с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим главой государства и политиком. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин, говоря о событиях на Украине, отметил, что ситуация в стране ухудшилась при президенте Викторе Ющенко, тогда к власти пришел Янукович. "Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком – я не знаю, не хочу давать оценок", - сказал президент в интервью Карлсону.
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Украина, Россия, Виктор Янукович, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины и политиком