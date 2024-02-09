https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926300097.html

США просили "успокоить Януковича", заявил Путин

США просили "успокоить Януковича", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

США просили "успокоить Януковича", заявил Путин

США во время событий на майдане на Украине просили "успокоить" Виктора Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию, Россия тогда согласилась, рассказал... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:48

2024-02-09T02:48

2024-02-09T02:48

интервью владимира путина такеру карлсону

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владимир путин

виктор янукович

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США во время событий на майдане на Украине просили "успокоить" Виктора Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию, Россия тогда согласилась, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане. "Нам из Соединённых Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но всё-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай всё идёт по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем", - рассказал Путин в интервью Карлсону.

https://ria.ru/20240209/putin-1926295472.html

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