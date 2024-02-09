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США просили "успокоить Януковича", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:48 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926300097.html
США просили "успокоить Януковича", заявил Путин
США просили "успокоить Януковича", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
США просили "успокоить Януковича", заявил Путин
США во время событий на майдане на Украине просили "успокоить" Виктора Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию, Россия тогда согласилась, рассказал... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:48
2024-02-09T02:48
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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сша
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владимир путин
виктор янукович
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США во время событий на майдане на Украине просили "успокоить" Виктора Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию, Россия тогда согласилась, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане. "Нам из Соединённых Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но всё-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай всё идёт по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем", - рассказал Путин в интервью Карлсону.
https://ria.ru/20240209/putin-1926295472.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, виктор янукович, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Виктор Янукович, Такер Карлсон
США просили "успокоить Януковича", заявил Путин

Путин: США просили "успокоить Януковича" и обещали взамен успокоить оппозицию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Янукович . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США во время событий на майдане на Украине просили "успокоить" Виктора Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию, Россия тогда согласилась, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане.
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"Нам из Соединённых Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но всё-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай всё идёт по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем", - рассказал Путин в интервью Карлсону.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВиктор ЯнуковичТакер Карлсон
 
 
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