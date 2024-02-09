https://ria.ru/20240209/vzryv-1926410630.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне - РИА Новости, 09.02.2024

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в пекарне в Сочи, где пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краснодарского РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:34

2024-02-09T13:34

2024-02-09T13:34

происшествия

россия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в пекарне в Сочи, где пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краснодарского управления СК РФ. Региональный главк МЧС России сообщал 6 февраля, что в сочинской пекарне по улице Тимирязева, 46/2 взорвался газ, три человека пострадали, их доставили в больницу. По данным прокуратуры, предположительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. По информации СК, в пекарне произошла утечка газа из композитного газового баллона и в помещении, где стояли нагретые до высоких температур тандырные печи, произошел "хлопок воздушной смеси". "Следственным отделом по Центральному району города Сочи по результатам процессуальной проверки о травмировании трех человек в результате хлопка газа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают владельцев пекарни, изучается необходимая документация, назначена пожарно-техническая экспертиза. Как ранее сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, троих пострадавших доставили в реанимацию. Мужчина 33 лет получил ожоги 90% поверхности тела, 22-летняя девушка - 30%, 43-летняя женщина - 70%.

https://ria.ru/20240206/vzryv-1925607305.html

https://ria.ru/20240130/kazakhstan-1924263472.html

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происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)