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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне - РИА Новости, 09.02.2024
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в пекарне в Сочи, где пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краснодарского РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:34
2024-02-09T13:34
2024-02-09T13:34
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СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в пекарне в Сочи, где пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краснодарского управления СК РФ. Региональный главк МЧС России сообщал 6 февраля, что в сочинской пекарне по улице Тимирязева, 46/2 взорвался газ, три человека пострадали, их доставили в больницу. По данным прокуратуры, предположительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. По информации СК, в пекарне произошла утечка газа из композитного газового баллона и в помещении, где стояли нагретые до высоких температур тандырные печи, произошел "хлопок воздушной смеси". "Следственным отделом по Центральному району города Сочи по результатам процессуальной проверки о травмировании трех человек в результате хлопка газа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают владельцев пекарни, изучается необходимая документация, назначена пожарно-техническая экспертиза. Как ранее сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, троих пострадавших доставили в реанимацию. Мужчина 33 лет получил ожоги 90% поверхности тела, 22-летняя девушка - 30%, 43-летняя женщина - 70%.
https://ria.ru/20240206/vzryv-1925607305.html
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происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в сочинской пекарне
В Сочи возбудили дело из-за взрыва газа с тремя пострадавшими в пекарне
СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в пекарне в Сочи, где пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краснодарского управления СК РФ.
Региональный главк МЧС России сообщал 6 февраля, что в сочинской пекарне по улице Тимирязева, 46/2 взорвался газ, три человека пострадали, их доставили в больницу. По данным прокуратуры, предположительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.
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По информации СК, в пекарне произошла утечка газа из композитного газового баллона и в помещении, где стояли нагретые до высоких температур тандырные печи, произошел "хлопок воздушной смеси".
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи по результатам процессуальной проверки о травмировании трех человек в результате хлопка газа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают владельцев пекарни, изучается необходимая документация, назначена пожарно-техническая экспертиза.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, троих пострадавших доставили в реанимацию. Мужчина 33 лет получил ожоги 90% поверхности тела, 22-летняя девушка - 30%, 43-летняя женщина - 70%.
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