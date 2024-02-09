https://ria.ru/20240209/vystrel-1926447192.html

В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку

В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку - РИА Новости, 09.02.2024

В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Смоленске после выстрела в сторону маршрутного такси, пострадавших нет, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:45

2024-02-09T15:45

2024-02-09T15:45

происшествия

смоленск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Смоленске после выстрела в сторону маршрутного такси, пострадавших нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как рассказали РИА Новости в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. "В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту произведенного выстрела в общественный транспорт", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о покушении на убийство. По предварительной информации, "неустановленное на данный момент лицо произвело один выстрел в сторону маршрутного такси", которое следовало по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. Граждане не пострадали. На месте работают следователи и криминалисты. Согласно опубликованным СУСК фотографиям, круглые отверстия видны в стеклах со стороны водительского сиденья и в районе входной двери маршрутки.

https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)