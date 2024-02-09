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В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку
В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку - РИА Новости, 09.02.2024
В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Смоленске после выстрела в сторону маршрутного такси, пострадавших нет, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:45
2024-02-09T15:45
2024-02-09T15:45
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РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Смоленске после выстрела в сторону маршрутного такси, пострадавших нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как рассказали РИА Новости в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. "В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту произведенного выстрела в общественный транспорт", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о покушении на убийство. По предварительной информации, "неустановленное на данный момент лицо произвело один выстрел в сторону маршрутного такси", которое следовало по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. Граждане не пострадали. На месте работают следователи и криминалисты. Согласно опубликованным СУСК фотографиям, круглые отверстия видны в стеклах со стороны водительского сиденья и в районе входной двери маршрутки.
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происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленске неизвестный выстрелил в маршрутку
Дело о покушении на убийство возбуждено после выстрела в маршрутку в Смоленске
РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости.
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Смоленске после выстрела в сторону маршрутного такси, пострадавших нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ
.
Как рассказали РИА Новости в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство.
«
"В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту произведенного выстрела в общественный транспорт", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о покушении на убийство.
По предварительной информации, "неустановленное на данный момент лицо произвело один выстрел в сторону маршрутного такси", которое следовало по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. Граждане не пострадали.
На месте работают следователи и криминалисты.
Согласно опубликованным СУСК фотографиям, круглые отверстия видны в стеклах со стороны водительского сиденья и в районе входной двери маршрутки.
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