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Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским
Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским - РИА Новости, 09.02.2024
Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским
Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни"... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:29
2024-02-09T16:29
2024-02-09T16:29
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МОСКВА, 9 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни" состоялась встреча героев и их семей с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским. Общение проходило в формате беседы. С первых дней специальной военной операции работники энергокомпании находятся на передовой: кто-то поменял привычные инструменты энергетика на боевое оружие и встал на защиту своей родины – России, а кто-то мужественно и стойко, со всей ответственностью, продолжил исполнять свой профессиональный долг – помогать налаживать жизнь в наших новых регионах. Эти поступки доказывают, что в характере нашего народа – в трудный момент для Родины не жалеть себя, подставлять плечо стране. Из восьми героически погибших сотрудников "Россети Центр", семерым присвоены Ордена Мужества посмертно. В завершение мероприятия глава компании рассказал о работе фонда "Энергия русского духа" для оказания прямой поддержки участникам СВО, членам их семей и жителям, пострадавших в ходе вооруженного конфликта. "Жизнь сложна, многообразна – всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать все для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, – хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения – героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям – за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон! Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем самой разносторонней. Мы со своей стороны целиком и полностью ее гарантируем", – сказал Игорь Маковский. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 9 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни" состоялась встреча героев и их семей с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским. Общение проходило в формате беседы.
С первых дней специальной военной операции работники энергокомпании находятся на передовой: кто-то поменял привычные инструменты энергетика на боевое оружие и встал на защиту своей родины – России, а кто-то мужественно и стойко, со всей ответственностью, продолжил исполнять свой профессиональный долг – помогать налаживать жизнь в наших новых регионах.
Эти поступки доказывают, что в характере нашего народа – в трудный момент для Родины не жалеть себя, подставлять плечо стране. Из восьми героически погибших сотрудников "Россети Центр", семерым присвоены Ордена Мужества посмертно.
В завершение мероприятия глава компании рассказал о работе фонда "Энергия русского духа" для оказания прямой поддержки участникам СВО, членам их семей и жителям, пострадавших в ходе вооруженного конфликта.
"Жизнь сложна, многообразна – всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать все для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, – хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения – героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям – за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон! Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем самой разносторонней. Мы со своей стороны целиком и полностью ее гарантируем", – сказал Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.