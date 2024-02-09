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Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским - РИА Новости, 09.02.2024
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Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским
Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским - РИА Новости, 09.02.2024
Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским
Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни"... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:29
2024-02-09T16:29
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МОСКВА, 9 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни" состоялась встреча героев и их семей с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским. Общение проходило в формате беседы. С первых дней специальной военной операции работники энергокомпании находятся на передовой: кто-то поменял привычные инструменты энергетика на боевое оружие и встал на защиту своей родины – России, а кто-то мужественно и стойко, со всей ответственностью, продолжил исполнять свой профессиональный долг – помогать налаживать жизнь в наших новых регионах. Эти поступки доказывают, что в характере нашего народа – в трудный момент для Родины не жалеть себя, подставлять плечо стране. Из восьми героически погибших сотрудников "Россети Центр", семерым присвоены Ордена Мужества посмертно. В завершение мероприятия глава компании рассказал о работе фонда "Энергия русского духа" для оказания прямой поддержки участникам СВО, членам их семей и жителям, пострадавших в ходе вооруженного конфликта. "Жизнь сложна, многообразна – всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать все для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, – хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения – героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям – за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон! Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем самой разносторонней. Мы со своей стороны целиком и полностью ее гарантируем", – сказал Игорь Маковский. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Энергетики-герои встретились на выставке "Россия" с Игорем Маковским

© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"Энергетики-герои встретились на выставке “Россия” с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским
Энергетики-герои встретились на выставке “Россия” с генеральным директором Россети Центр Игорем Маковским - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Энергетики-герои встретились на выставке “Россия” с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Сегодня на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве собрались энергетики – участники СВО, их родные и близкие. В павильоне "Энергия жизни" состоялась встреча героев и их семей с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским. Общение проходило в формате беседы.
С первых дней специальной военной операции работники энергокомпании находятся на передовой: кто-то поменял привычные инструменты энергетика на боевое оружие и встал на защиту своей родины – России, а кто-то мужественно и стойко, со всей ответственностью, продолжил исполнять свой профессиональный долг – помогать налаживать жизнь в наших новых регионах.
Эти поступки доказывают, что в характере нашего народа – в трудный момент для Родины не жалеть себя, подставлять плечо стране. Из восьми героически погибших сотрудников "Россети Центр", семерым присвоены Ордена Мужества посмертно.
В завершение мероприятия глава компании рассказал о работе фонда "Энергия русского духа" для оказания прямой поддержки участникам СВО, членам их семей и жителям, пострадавших в ходе вооруженного конфликта.
"Жизнь сложна, многообразна – всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать все для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, – хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения – героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям – за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон! Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем самой разносторонней. Мы со своей стороны целиком и полностью ее гарантируем", – сказал Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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