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Опрос: более половины поляков выступили против выплат украинским беженцам - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 09.02.2024 (обновлено: 16:13 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453914.html
Опрос: более половины поляков выступили против выплат украинским беженцам
Опрос: более половины поляков выступили против выплат украинским беженцам - РИА Новости, 09.02.2024
Опрос: более половины поляков выступили против выплат украинским беженцам
Более половины поляков против социальных выплат и пособий для украинских беженцев, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:12
2024-02-09T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Более половины поляков против социальных выплат и пособий для украинских беженцев, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными Варшавского университета.Согласно данным социологов, 53% опрошенных респондентов выступают против финансирования пособий для украинцев, и только 21% респондентов поддерживает данное желание помочь беженцам.Опрос также показывает, что 47% не желает равного доступа к социальной помощи. Однако больше всего выросло число противников государственного финансирования, которое идет на оплату проживания и питания беженцев с Украины. Два года назад 50% респондентов выступали "за", и только 20% были против, сегодня эти пропорции обратные - 44% не согласны на такую помощь, а 21% все равно хотят, чтобы беженцам оказывалась помощь.Сейм Польши работает над продлением до конца июня программы временной защиты для беженцев с Украины, которую правительство ввело в апреле 2022 года. Она гарантирует украинцам питание и проживание за счет государства, медицинское обслуживание, доступ к образованию и полный пакет социальной помощи.По оценкам Министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживает около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 млрд долларов) в год.Исследования проводились с использованием методов CAWI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону) в период с апреля 2022 по январь 2024 года на группе из 588 совершеннолетних граждан Польши.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html
https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html
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в мире, украина, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
Опрос: более половины поляков выступили против выплат украинским беженцам

Опрос: более половины поляков выступили против пособий беженцам с Украины

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Более половины поляков против социальных выплат и пособий для украинских беженцев, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного учеными Варшавского университета.
Согласно данным социологов, 53% опрошенных респондентов выступают против финансирования пособий для украинцев, и только 21% респондентов поддерживает данное желание помочь беженцам.
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Опрос также показывает, что 47% не желает равного доступа к социальной помощи. Однако больше всего выросло число противников государственного финансирования, которое идет на оплату проживания и питания беженцев с Украины. Два года назад 50% респондентов выступали "за", и только 20% были против, сегодня эти пропорции обратные - 44% не согласны на такую помощь, а 21% все равно хотят, чтобы беженцам оказывалась помощь.
Сейм Польши работает над продлением до конца июня программы временной защиты для беженцев с Украины, которую правительство ввело в апреле 2022 года. Она гарантирует украинцам питание и проживание за счет государства, медицинское обслуживание, доступ к образованию и полный пакет социальной помощи.
По оценкам Министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживает около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 млрд долларов) в год.
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Исследования проводились с использованием методов CAWI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону) в период с апреля 2022 по январь 2024 года на группе из 588 совершеннолетних граждан Польши.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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