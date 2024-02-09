https://ria.ru/20240209/vybory-1926485547.html

В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня

В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня - РИА Новости, 09.02.2024

В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня

Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:21

2024-02-09T18:21

2024-02-09T18:21

в мире

словакия

петер пеллегрини

европарламент

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БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини подписал решение о дате выборов в Европейский парламент. В Словакии они состоятся 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении издания. В информации уточняется, что граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок.

https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html

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в мире, словакия, петер пеллегрини, европарламент