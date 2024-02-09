https://ria.ru/20240209/vybory-1926485547.html
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня - РИА Новости, 09.02.2024
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня
Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:21
2024-02-09T18:21
2024-02-09T18:21
в мире
словакия
петер пеллегрини
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_382d2198873b80d2d6e55b8c59f91643.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини подписал решение о дате выборов в Европейский парламент. В Словакии они состоятся 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении издания. В информации уточняется, что граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок.
https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_9385785dedb2a038cd968ff0dfed2ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, петер пеллегрини, европарламент
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Европарламент
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня
TASR: в Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня