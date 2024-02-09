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В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня - РИА Новости, 09.02.2024
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18:21 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vybory-1926485547.html
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня - РИА Новости, 09.02.2024
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня
Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:21
2024-02-09T18:21
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БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини подписал решение о дате выборов в Европейский парламент. В Словакии они состоятся 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении издания. В информации уточняется, что граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок.
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в мире, словакия, петер пеллегрини, европарламент
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Европарламент
В Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня

TASR: в Словакии выборы в Европарламент назначили на 8 июня

© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
Здание парламента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Европейский парламент состоятся в Словакии 8 июня, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
«
"Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини подписал решение о дате выборов в Европейский парламент. В Словакии они состоятся 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении издания.
В информации уточняется, что граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок.
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