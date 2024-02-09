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Крымские татары поддержали участие Путина в выборах - РИА Новости, 09.02.2024
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00:03 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vybory-1926283571.html
Крымские татары поддержали участие Путина в выборах
Крымские татары поддержали участие Путина в выборах - РИА Новости, 09.02.2024
Крымские татары поддержали участие Путина в выборах
Крымские татары поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:03
2024-02-09T00:03
россия
владимир путин
заур смирнов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Крымские татары поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. По его словам, решение принято в рамках заседания совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Крыма, в котором представлены лидеры крымско-татарских организаций полуострова. "Крымские татары поддержали самовыдвижение Владимира Путина на пост президента России, так как глубоко признательны ему за судьбоносный указ о реабилитации незаконно выселенных из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев. Этот указ восстановил историческую справедливость, попранную в период тотальных репрессий", - сказал Смирнов. Кроме того, по его словам, именно благодаря Путину крымско-татарский язык стал государственным в Крыму, а Соборная мечеть, построенная в Симферополе под его патронатом, стала одним из символов "крымской весны", демонстрирующим межнациональное единство крымчан всех национальностей.
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россия, владимир путин, заур смирнов, симферополь
Россия, Владимир Путин, Заур Смирнов, Симферополь
Крымские татары поддержали участие Путина в выборах

Крымские татары поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Крымские татары поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.
По его словам, решение принято в рамках заседания совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Крыма, в котором представлены лидеры крымско-татарских организаций полуострова.
"Крымские татары поддержали самовыдвижение Владимира Путина на пост президента России, так как глубоко признательны ему за судьбоносный указ о реабилитации незаконно выселенных из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев. Этот указ восстановил историческую справедливость, попранную в период тотальных репрессий", - сказал Смирнов.
Кроме того, по его словам, именно благодаря Путину крымско-татарский язык стал государственным в Крыму, а Соборная мечеть, построенная в Симферополе под его патронатом, стала одним из символов "крымской весны", демонстрирующим межнациональное единство крымчан всех национальностей.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам
Вчера, 15:03
 
РоссияВладимир ПутинЗаур СмирновСимферополь
 
 
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