https://ria.ru/20240209/vsu-1926487560.html

Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ

Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу в Telegram-канале, что на первом рабочем совещании с новоназначенным главкомом ВСУ Александром Сырским... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:38

2024-02-09T18:38

2024-02-09T18:38

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу в Telegram-канале, что на первом рабочем совещании с новоназначенным главкомом ВСУ Александром Сырским обсудил ротацию в армии, обеспечение военных, а также стратегию ВСУ на этот год. Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200". "Обсудили вопрос о детальном плане действий вооруженных сил Украины на 2024 год. Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", - написал Умеров, комментируя первое совместное совещание с Сырским после его назначения на пост главкома ВСУ. Отмечается, что Сырский и Умеров также обсудили повышение качества обучения и обеспечения учебных центров, подготовку новых инструкторов. Отдельное внимание уделили к новому роду войск ВСУ – силам беспилотных систем, подытожил министр. Зеленский 6 февраля подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.

https://ria.ru/20240209/pismo-1926450691.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр