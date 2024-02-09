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Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vsu-1926487560.html
Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ
Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу в Telegram-канале, что на первом рабочем совещании с новоназначенным главкомом ВСУ Александром Сырским... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:38
2024-02-09T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
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рустем умеров
александр сырский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу в Telegram-канале, что на первом рабочем совещании с новоназначенным главкомом ВСУ Александром Сырским обсудил ротацию в армии, обеспечение военных, а также стратегию ВСУ на этот год. Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200". "Обсудили вопрос о детальном плане действий вооруженных сил Украины на 2024 год. Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", - написал Умеров, комментируя первое совместное совещание с Сырским после его назначения на пост главкома ВСУ. Отмечается, что Сырский и Умеров также обсудили повышение качества обучения и обеспечения учебных центров, подготовку новых инструкторов. Отдельное внимание уделили к новому роду войск ВСУ – силам беспилотных систем, подытожил министр. Зеленский 6 февраля подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
https://ria.ru/20240209/pismo-1926450691.html
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в мире, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сырский обсудил с министром обороны Украины ротацию в ВСУ

Министр обороны Умеров обсудил с Сырским стратегию ВСУ и ротацию в войсках

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу в Telegram-канале, что на первом рабочем совещании с новоназначенным главкомом ВСУ Александром Сырским обсудил ротацию в армии, обеспечение военных, а также стратегию ВСУ на этот год.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
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"Обсудили вопрос о детальном плане действий вооруженных сил Украины на 2024 год. Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", - написал Умеров, комментируя первое совместное совещание с Сырским после его назначения на пост главкома ВСУ. Отмечается, что Сырский и Умеров также обсудили повышение качества обучения и обеспечения учебных центров, подготовку новых инструкторов. Отдельное внимание уделили к новому роду войск ВСУ – силам беспилотных систем, подытожил министр.
Зеленский 6 февраля подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу.
Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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