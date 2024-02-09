https://ria.ru/20240209/vsu-1926450555.html

СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского

СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского

Командующим сухопутными войсками ВСУ вместо назначенного на пост главкома украинскими войсками Александра Сырского станет замминистра обороны Украины Александр... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:57

2024-02-09T15:57

2024-02-09T15:57

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Командующим сухопутными войсками ВСУ вместо назначенного на пост главкома украинскими войсками Александра Сырского станет замминистра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает в Telegram-канале местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в минобороны страны. "Новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк", - говорится в сообщении издания. Также сообщается о новом руководителе украинского генштаба: по информации того же СМИ, им должен стать бывший замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич. Как заявили источники "Зеркала", соответствующие указы уже готовятся. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр