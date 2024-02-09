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СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vsu-1926450555.html
СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского
СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского
Командующим сухопутными войсками ВСУ вместо назначенного на пост главкома украинскими войсками Александра Сырского станет замминистра обороны Украины Александр... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:57
2024-02-09T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Командующим сухопутными войсками ВСУ вместо назначенного на пост главкома украинскими войсками Александра Сырского станет замминистра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает в Telegram-канале местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в минобороны страны. "Новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк", - говорится в сообщении издания. Также сообщается о новом руководителе украинского генштаба: по информации того же СМИ, им должен стать бывший замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич. Как заявили источники "Зеркала", соответствующие указы уже готовятся. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ назвали замминистра обороны Украины преемником Сырского

"Зеркало недели": замминистра обороны Павлюк возглавит сухопутные войска Украины

© Фото : VladiMensЗдание Министерства обороны Украины
Здание Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : VladiMens
Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Командующим сухопутными войсками ВСУ вместо назначенного на пост главкома украинскими войсками Александра Сырского станет замминистра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает в Telegram-канале местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в минобороны страны.
"Новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк", - говорится в сообщении издания.
Также сообщается о новом руководителе украинского генштаба: по информации того же СМИ, им должен стать бывший замкомандующего силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич. Как заявили источники "Зеркала", соответствующие указы уже готовятся.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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