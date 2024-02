https://ria.ru/20240209/vsu-1926350871.html

Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают, пишут СМИ

2024-02-09T09:24

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы. "Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают", - приводит газета слова дипломата НАТО. Как пишет издание, чиновники в США и в Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада. "Задержка (помощи) со стороны конгресса (США) рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву", - приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, риск дефицита военной помощи стал "главной обеспокоенностью" в первой половине 2024 года. Он также предупредил, что "украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций". Financial Times также отмечает, что европейский дипломат выразил обеспокоенность, "обсуждая тактическую ситуацию" с украинскими командирами, которые знали, что "они пострадают ... и им будет очень трудно добиваться успеха". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

