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Врачи пытаются сохранить руку тяжело раненому мужчине в белгородском селе

Врачи пытаются сохранить руку тяжело раненому мужчине в белгородском селе - РИА Новости, 09.02.2024

Врачи пытаются сохранить руку тяжело раненому мужчине в белгородском селе

Состояние пострадавшего при обстреле украинской армией села Ржевка Шебекинского округа тяжелое, медики борются за сохранение его руки, и как только будет... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:33

2024-02-09T09:33

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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Состояние пострадавшего при обстреле украинской армией села Ржевка Шебекинского округа тяжелое, медики борются за сохранение его руки, и как только будет возможность, раненого транспортируют в Москву, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, сейчас в больницах находится 7 раненных жителей. Из них пять человек были ранены в четверг при украинском обстреле села Ржевка. Как ранее информировал Гладков, один мужчина находится в очень тяжелом состоянии, у него травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. "Самое тяжелое состояние у мужчины, который получил ранения вчера, из Шебекинского округа. По докладу врачей: все идет к тому, что удастся сохранить руку, состояние пока еще тяжелое, как только появится возможность и будет необходимость, конечно, будем стараться отправить в Москву", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что одна женщина также находится в тяжелом состоянии, но врачи предпринимают все необходимые меры для стабилизации и улучшения ее состояния. Глава области рассказал о состоянии мальчика, который во время обстрела Белгорода перебегал дорогу и попал под машину. По его словам, ребенок находится в реанимации в Детской областной больнице под непрерывным наблюдением медиков и ему была проведена операция. "Вы спрашивали про раненую собаку, которую вчера показал на фотографии в посте - не переживайте, ее отвезли к ветеринару", - добавил Гладков. Как информировали в ГИБДД, в среду около 16.30 в Белгороде водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на 11-летнего мальчика. В это время в городе была объявлена сирена ракетной опасности.

https://radiosputnik.ru/20240208/dron-1926194373.html

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происшествия, белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, гибдд мвд рф, toyota corolla