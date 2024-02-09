https://ria.ru/20240209/vklady-1926285173.html

Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля

Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля - РИА Новости, 09.02.2024

Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля

С 1 февраля банки должны сообщать вкладчикам о закрытии вклада за пять дней до окончания договора, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:17

2024-02-09T02:17

2024-02-09T02:17

экономика

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С 1 февраля банки должны сообщать вкладчикам о закрытии вклада за пять дней до окончания договора, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Раньше банки делали это в добровольном порядке, а теперь закон вменяет им в обязанность уведомить клиентов о том, что договор заканчивается. Это можно сделать по телефону, письмом по электронной почте, бесплатным смс- или пуш-уведомлением.За пять дней клиент должен решить, что делать с деньгами дальше. Если четкой реакции не последовало, банк может продлить вклад на тех же условиях либо перевести деньги на текущий счет. В первом случае проценты выплачиваются в полном объеме, во втором нет. Чаще всего договор предусматривает именно второй вариант, и вкладчик теряет прибыль.

https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)