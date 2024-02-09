https://ria.ru/20240209/vklady-1926285173.html
Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля
Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля - РИА Новости, 09.02.2024
Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля
С 1 февраля банки должны сообщать вкладчикам о закрытии вклада за пять дней до окончания договора, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:17
2024-02-09T02:17
2024-02-09T02:17
экономика
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С 1 февраля банки должны сообщать вкладчикам о закрытии вклада за пять дней до окончания договора, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Раньше банки делали это в добровольном порядке, а теперь закон вменяет им в обязанность уведомить клиентов о том, что договор заканчивается. Это можно сделать по телефону, письмом по электронной почте, бесплатным смс- или пуш-уведомлением.За пять дней клиент должен решить, что делать с деньгами дальше. Если четкой реакции не последовало, банк может продлить вклад на тех же условиях либо перевести деньги на текущий счет. В первом случае проценты выплачиваются в полном объеме, во втором нет. Чаще всего договор предусматривает именно второй вариант, и вкладчик теряет прибыль.
https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html
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экономика, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Раскрыто, какие сведения банки должны сообщать вкладчику с февраля
Экономист Виноградов: банки должны сообщать о закрытии вклада за пять дней