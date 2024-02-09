https://ria.ru/20240209/vengry-1926502219.html

Многие закарпатские венгры хотели бы вернуться на родину, считает эксперт

Многие закарпатские венгры хотели бы вернуться на родину, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Многие закарпатские венгры хотели бы вернуться на родину, считает эксперт

Многие закарпатские венгры хотели бы жить на исторической родине в составе Венгрии, но, вступая в ЕС, Будапешт, согласно регламенту, отказался от... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:46

2024-02-09T20:46

2024-02-09T20:47

венгрия

владимир путин

виктор орбан

такер карлсон

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будапешт

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БУДАПЕШТ, 9 фев — РИА Новости. Многие закарпатские венгры хотели бы жить на исторической родине в составе Венгрии, но, вступая в ЕС, Будапешт, согласно регламенту, отказался от территориальных претензий к соседям, поэтому шансов на воссоединение нет, сказал РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что в 1980-е годы встречался в Закарпатье с живущими там венграми, которые на протяжении сотен лет сохраняют свой язык и культуру. По его словам, закарпатские венгры хотели бы вернуться на историческую родину, но эта тема никогда не обсуждалась в его разговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперт назвал "интересным" рассказ Путина о поездке по Западной Украине в 1980-е годы и отметил, что "многие венгры ждали, каким будет заявление президента Путина в связи с Закарпатьем". По его словам, многие в стране до сих пор "чувствуют боль" из-за того, что по результатам Трианонского договора Венгрия лишилась большей части своей территории, а миллионы венгров оказались за границей, и хотели бы воссоединения. "Это наталкивается на документ об основании ЕС, который гласит, что страна, которая вступает в сообщество, должна отказаться от территориальных претензий к соседям. Венгрия тоже должна была это сделать. Между тем действительно было бы обоснованно, если бы могли бы попросить назад эти части. Но с большой вероятностью в последующие годы этого не последует... Из-за членства Венгрии в ЕС не вижу шансов", - сказал Шпётле. Он также отметил, что вопрос о венграх и Орбане задал сам Карлсон, поскольку он "в хороших отношениях" с венгерским премьером, между ними "сильная симпатия", американский журналист бывал в Венгрии, брал интервью у Орбана и общался с венграми, поэтому в курсе их позиции относительно соотечественников в других странах и положительного отношения многих венгров к Республиканской партии США. По словам эксперта, западные политики распространяли среди населения "фейковые сообщения", что Венгрия блокирует некоторые инициативы ЕС в связи с Украиной и якобы "дружит с Россией" из-за того, что "ей пообещали, что она сможет получить Закарпатье". "Но это не так, как сказал Владимир Владимирович, об этом и речи не шло в разговоре между двумя лидерами", - подчеркнул Шпётле. Ранее глава венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал заявление Тороцкаи безответственным, поскольку Будапешт соблюдает международное право. Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925331974.html

https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html

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украина

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венгрия, владимир путин, виктор орбан, такер карлсон, украина, будапешт, евросоюз, в мире