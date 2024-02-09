Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vagony-1926240472.html
Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов
Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов - РИА Новости, 09.02.2024
Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов
В прошлом году в столице было приобретено свыше 190 вагонов для Большой кольцевой линии столичного подземки и 143 вагона для Московского центрального диаметра,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:05
2024-02-09T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В прошлом году в столице было приобретено свыше 190 вагонов для Большой кольцевой линии столичного подземки и 143 вагона для Московского центрального диаметра, покупка была совершена с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню" для поддержки создания и модернизации инфраструктурных объектов. Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке – три процента годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он подчеркнул, что эти средства в столице направляют на обновление подвижного состава Московского метрополитена и МЦД. Так, в прошлом году в мегаполисе было куплено свыше 190 вагонов метро для БКЛ 143 вагона МЦД, используя деньги инфраструктурных бюджетных кредитов. Москва полностью израсходовала свой лимит на минувший год, размер которого составил 40,6 миллиарда рублей.По информации департамента экономической политики и развития столицы, в Москве всего было одобрено 106,7 миллиарда рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредитования.Желающие узнать больше новостей об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столице могут это сделать на портале economy.mos.ru.Ранее Ефимов сообщал, что ежедневно на московском Инвестиционном портале регистрируют около девяти тысяч визитов. А с момента его запуска – в 2014 году – сайт посетили свыше 22 миллионов раз. Жители Москвы на указанном сайте могут ознакомиться с полной информацией о доступных мерах поддержки.
https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4003f4998225cc5146bf93c2f92b7b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московский метрополитен
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московский метрополитен

Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В прошлом году в столице было приобретено свыше 190 вагонов для Большой кольцевой линии столичного подземки и 143 вагона для Московского центрального диаметра, покупка была совершена с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню" для поддержки создания и модернизации инфраструктурных объектов. Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке – три процента годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года
8 февраля, 10:05
Он подчеркнул, что эти средства в столице направляют на обновление подвижного состава Московского метрополитена и МЦД. Так, в прошлом году в мегаполисе было куплено свыше 190 вагонов метро для БКЛ 143 вагона МЦД, используя деньги инфраструктурных бюджетных кредитов. Москва полностью израсходовала свой лимит на минувший год, размер которого составил 40,6 миллиарда рублей.
По информации департамента экономической политики и развития столицы, в Москве всего было одобрено 106,7 миллиарда рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредитования.
Желающие узнать больше новостей об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столице могут это сделать на портале economy.mos.ru.
Ранее Ефимов сообщал, что ежедневно на московском Инвестиционном портале регистрируют около девяти тысяч визитов. А с момента его запуска – в 2014 году – сайт посетили свыше 22 миллионов раз. Жители Москвы на указанном сайте могут ознакомиться с полной информацией о доступных мерах поддержки.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала