https://ria.ru/20240209/vagony-1926240472.html

Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов

Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов - РИА Новости, 09.02.2024

Ефимов: город закупил 330 вагонов для БКЛ и МЦД за счет бюджетных кредитов

В прошлом году в столице было приобретено свыше 190 вагонов для Большой кольцевой линии столичного подземки и 143 вагона для Московского центрального диаметра,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:05

2024-02-09T14:05

2024-02-09T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В прошлом году в столице было приобретено свыше 190 вагонов для Большой кольцевой линии столичного подземки и 143 вагона для Московского центрального диаметра, покупка была совершена с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню" для поддержки создания и модернизации инфраструктурных объектов. Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке – три процента годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он подчеркнул, что эти средства в столице направляют на обновление подвижного состава Московского метрополитена и МЦД. Так, в прошлом году в мегаполисе было куплено свыше 190 вагонов метро для БКЛ 143 вагона МЦД, используя деньги инфраструктурных бюджетных кредитов. Москва полностью израсходовала свой лимит на минувший год, размер которого составил 40,6 миллиарда рублей.По информации департамента экономической политики и развития столицы, в Москве всего было одобрено 106,7 миллиарда рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредитования.Желающие узнать больше новостей об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столице могут это сделать на портале economy.mos.ru.Ранее Ефимов сообщал, что ежедневно на московском Инвестиционном портале регистрируют около девяти тысяч визитов. А с момента его запуска – в 2014 году – сайт посетили свыше 22 миллионов раз. Жители Москвы на указанном сайте могут ознакомиться с полной информацией о доступных мерах поддержки.

https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московский метрополитен