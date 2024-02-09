Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukrainizatsiya-1926293718.html
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель - РИА Новости, 09.02.2024
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель
Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:17
2024-02-09T02:17
россия
украина
польша
такер карлсон
владимир путин
екатерина ii
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал Карлсону, что во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад, и это всё продолжалось до революции. "А перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - сказал Путин. Он добавил, что теоретики независимости Украины появились еще в XIX веке, но все они говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали.
https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html
https://ria.ru/20210420/ukranizatsiya-1729070384.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, польша, такер карлсон, владимир путин, екатерина ii, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Украина, Польша, Такер Карлсон, Владимир Путин, Екатерина II, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель

Путин: идеи украинизации южных русских земель возникли перед Первой мировой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.
Празднование Дня независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации
9 сентября 2023, 08:00
Президент рассказал Карлсону, что во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад, и это всё продолжалось до революции.
"А перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - сказал Путин.
Он добавил, что теоретики независимости Украины появились еще в XIX веке, но все они говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
В Киеве призвали к "ласковой украинизации"
20 апреля 2021, 12:07
 
РоссияУкраинаПольшаТакер КарлсонВладимир ПутинЕкатерина IIИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала