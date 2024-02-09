https://ria.ru/20240209/ukrainizatsiya-1926293718.html

Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель

Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель - РИА Новости, 09.02.2024

Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель

Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:17

2024-02-09T02:17

2024-02-09T02:17

россия

украина

польша

такер карлсон

владимир путин

екатерина ii

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал Карлсону, что во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад, и это всё продолжалось до революции. "А перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - сказал Путин. Он добавил, что теоретики независимости Украины появились еще в XIX веке, но все они говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали.

https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html

https://ria.ru/20210420/ukranizatsiya-1729070384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, польша, такер карлсон, владимир путин, екатерина ii, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире