https://ria.ru/20240209/ukrainizatsiya-1926293718.html
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель - РИА Новости, 09.02.2024
Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель
Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:17
2024-02-09T02:17
2024-02-09T02:17
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал Карлсону, что во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад, и это всё продолжалось до революции. "А перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно, для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом", - сказал Путин. Он добавил, что теоретики независимости Украины появились еще в XIX веке, но все они говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали.
https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html
https://ria.ru/20210420/ukranizatsiya-1729070384.html
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РИА Новости
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Путин напомнил, когда возникли идеи украинизации южных русских земель
Путин: идеи украинизации южных русских земель возникли перед Первой мировой