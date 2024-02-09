https://ria.ru/20240209/ukraina-1926460430.html

Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок

Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок - РИА Новости, 09.02.2024

Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок

Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок, сообщил в пятницу представитель кабмина... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:34

2024-02-09T16:34

2024-02-09T16:34

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте", - написал Мельничук.По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашений с СНГ о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йододефицитных состояний среди населения. Первый документ был подписан 14 ноября 2008 году в Кишиневе, второй – 31 мая 2011 года в Минске.

https://ria.ru/20240108/soglashenie-1920181984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, снг, верховная рада украины