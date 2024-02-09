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Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок - РИА Новости, 09.02.2024
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16:34 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926460430.html
Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок
Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок - РИА Новости, 09.02.2024
Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок
Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок, сообщил в пятницу представитель кабмина... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:34
2024-02-09T16:34
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте", - написал Мельничук.По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашений с СНГ о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йододефицитных состояний среди населения. Первый документ был подписан 14 ноября 2008 году в Кишиневе, второй – 31 мая 2011 года в Минске.
https://ria.ru/20240108/soglashenie-1920181984.html
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в мире, украина, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок

Мельничук: Украина вышла из соглашения с СНГ о порядке военных перевозок

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
"Осуществлен выход Украины из соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте", - написал Мельничук.
По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашений с СНГ о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йододефицитных состояний среди населения. Первый документ был подписан 14 ноября 2008 году в Кишиневе, второй – 31 мая 2011 года в Минске.
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