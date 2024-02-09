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В США предсказали концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 09.02.2024 (обновлено: 16:16 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926445966.html
В США предсказали концовку конфликта на Украине
В США предсказали концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
В США предсказали концовку конфликта на Украине
Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:40
2024-02-09T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. "Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Вашингтону и другим игрокам НАТО следует подумать о поиске выхода, поскольку передача оружия украинцам может не сработать, особенно если некому будет стрелять. В это время, элиты на Украине сталкиваются с другими проблемами: отсутствие миллиардов долларов из стран НАТО означает, что зарплаты, пенсии и льготы не будут выплачиваться государственным служащим и военным, пишет AT.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, НАТО
В США предсказали концовку конфликта на Украине

AT: США могут столкнуться с распадом Украины или сменой власти в Киеве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

"Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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В статье отмечается, что Вашингтону и другим игрокам НАТО следует подумать о поиске выхода, поскольку передача оружия украинцам может не сработать, особенно если некому будет стрелять.

В это время, элиты на Украине сталкиваются с другими проблемами: отсутствие миллиардов долларов из стран НАТО означает, что зарплаты, пенсии и льготы не будут выплачиваться государственным служащим и военным, пишет AT.

Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАНАТО
 
 
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