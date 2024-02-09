В США предсказали концовку конфликта на Украине
AT: США могут столкнуться с распадом Украины или сменой власти в Киеве
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
"Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — говорится в публикации.
"Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Вашингтону и другим игрокам НАТО следует подумать о поиске выхода, поскольку передача оружия украинцам может не сработать, особенно если некому будет стрелять.
В это время, элиты на Украине сталкиваются с другими проблемами: отсутствие миллиардов долларов из стран НАТО означает, что зарплаты, пенсии и льготы не будут выплачиваться государственным служащим и военным, пишет AT.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
В это время, элиты на Украине сталкиваются с другими проблемами: отсутствие миллиардов долларов из стран НАТО означает, что зарплаты, пенсии и льготы не будут выплачиваться государственным служащим и военным, пишет AT.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.