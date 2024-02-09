https://ria.ru/20240209/ukraina-1926445966.html

В США предсказали концовку конфликта на Украине

В США предсказали концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2024

В США предсказали концовку конфликта на Украине

Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:40

2024-02-09T15:40

2024-02-09T16:16

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ждет два сценария на Украине в конце конфликта, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. "Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Вашингтону и другим игрокам НАТО следует подумать о поиске выхода, поскольку передача оружия украинцам может не сработать, особенно если некому будет стрелять. В это время, элиты на Украине сталкиваются с другими проблемами: отсутствие миллиардов долларов из стран НАТО означает, что зарплаты, пенсии и льготы не будут выплачиваться государственным служащим и военным, пишет AT.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, нато