Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо
Сальдо: Путин в интервью Карлсону доказал, что Украина — часть русских земель
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал всему миру, что Украина является частью русских земель.
"Весь мир сейчас слушает Владимира Путина и думает только о его словах. Украина — это часть русских земель, часть России. Не американских, не польских и не колумбийских. Президент документально подтвердил эту историческую правду, продемонстрировав письма Богдана Хмельницкого, памятник которому стоит в Киеве и с которого началось объединение русских земель", - написал Сальдо. По его словам, с 2008 года Украина планомерно теряла суверенитет, продавая свою политическую независимость странам Запада и предавая интересы народа, что привело к фактическому приходу к власти неонацистов.
"Бандиты нацбатальонов грабили и убивали по всему юго-востоку Украины и даже в Киеве. В правительствах стран Запада думают, что смогли разбранить нас навсегда, но естественное родство и единообразие традиций неминуемо приведут нас к воссоединению, ведь Русская православная церковь объединяет души, разделенные километрами территорией и искусственных границ", - подчеркнул Сальдо и добавил, что русские не сдаются попыткам расколоть и стравить их друг с другом.