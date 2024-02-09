https://ria.ru/20240209/ukraina-1926398217.html

Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо

Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.02.2024

Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:39

2024-02-09T12:39

2024-02-09T12:39

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интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал всему миру, что Украина является частью русских земель. "Весь мир сейчас слушает Владимира Путина и думает только о его словах. Украина — это часть русских земель, часть России. Не американских, не польских и не колумбийских. Президент документально подтвердил эту историческую правду, продемонстрировав письма Богдана Хмельницкого, памятник которому стоит в Киеве и с которого началось объединение русских земель", - написал Сальдо. По его словам, с 2008 года Украина планомерно теряла суверенитет, продавая свою политическую независимость странам Запада и предавая интересы народа, что привело к фактическому приходу к власти неонацистов. "Бандиты нацбатальонов грабили и убивали по всему юго-востоку Украины и даже в Киеве. В правительствах стран Запада думают, что смогли разбранить нас навсегда, но естественное родство и единообразие традиций неминуемо приведут нас к воссоединению, ведь Русская православная церковь объединяет души, разделенные километрами территорией и искусственных границ", - подчеркнул Сальдо и добавил, что русские не сдаются попыткам расколоть и стравить их друг с другом.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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