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Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926398217.html
Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо
Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.02.2024
Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:39
2024-02-09T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир сальдо
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал всему миру, что Украина является частью русских земель. "Весь мир сейчас слушает Владимира Путина и думает только о его словах. Украина — это часть русских земель, часть России. Не американских, не польских и не колумбийских. Президент документально подтвердил эту историческую правду, продемонстрировав письма Богдана Хмельницкого, памятник которому стоит в Киеве и с которого началось объединение русских земель", - написал Сальдо. По его словам, с 2008 года Украина планомерно теряла суверенитет, продавая свою политическую независимость странам Запада и предавая интересы народа, что привело к фактическому приходу к власти неонацистов. "Бандиты нацбатальонов грабили и убивали по всему юго-востоку Украины и даже в Киеве. В правительствах стран Запада думают, что смогли разбранить нас навсегда, но естественное родство и единообразие традиций неминуемо приведут нас к воссоединению, ведь Русская православная церковь объединяет души, разделенные километрами территорией и искусственных границ", - подчеркнул Сальдо и добавил, что русские не сдаются попыткам расколоть и стравить их друг с другом.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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Путин доказал всему миру, что Украина — часть русских земель, заявил Сальдо

Сальдо: Путин в интервью Карлсону доказал, что Украина — часть русских земель

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал всему миру, что Украина является частью русских земель.
"Весь мир сейчас слушает Владимира Путина и думает только о его словах. Украина — это часть русских земель, часть России. Не американских, не польских и не колумбийских. Президент документально подтвердил эту историческую правду, продемонстрировав письма Богдана Хмельницкого, памятник которому стоит в Киеве и с которого началось объединение русских земель", - написал Сальдо. По его словам, с 2008 года Украина планомерно теряла суверенитет, продавая свою политическую независимость странам Запада и предавая интересы народа, что привело к фактическому приходу к власти неонацистов.
"Бандиты нацбатальонов грабили и убивали по всему юго-востоку Украины и даже в Киеве. В правительствах стран Запада думают, что смогли разбранить нас навсегда, но естественное родство и единообразие традиций неминуемо приведут нас к воссоединению, ведь Русская православная церковь объединяет души, разделенные километрами территорией и искусственных границ", - подчеркнул Сальдо и добавил, что русские не сдаются попыткам расколоть и стравить их друг с другом.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир СальдоВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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